Άλμπουμ

Kleisto Kyklwma II

Bloody Hawk

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Della Madonnina
    Περαστικά
    Ίδιο Νόμισμα
    Ρέκβιεμ
    Ό,τι Λάθος Πηγαίνει
    Sekans
    Τι Λέει;
    Μπλοκς Του Μίσους
    Blade Runners
    Venia
    Στο Πουθενά
    Outro
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Homesick