Άλμπουμ

XORIS NA NTREPOMAI

Bloody Hawk

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    INTRO
    24#
    ΑΔΑΜ
    PORTO BELLO
    ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ
    ΜΠΛΟΚΟ
    ΜΟΝΟΙ
    Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ
    Έστω Για Λίγο
    ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΔΙΝΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ
    ΑΙΓΙΝΑ
    ΤΟΞΙΝΕΣ
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