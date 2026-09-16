Αναντικατάστατος – Μιξντ

Άσε γιατί περνώ πάλι μια φάση

Να κάτσω θέλω σπίτι να σκεφτώ

Όλα τα είχα, μα τώρα τα ‘χω χάσει

Σου λέω πως δε θέλω καν να ζω

Μου λες ότι τα βράδια περιμένεις

ένα κουδούνι, ένα μήνυμα να ‘ρθει

μα είναι άδικο γι’ αυτήν να ανασαίνεις

και να σωπαίνεις στην δική της τη φωνή

Δεν είναι φίλε άσπρο μαύρο η ζωή

έχει στροφές και ανηφόρες που σε κάνουν λιώμα

μα κάποιος είπε η αγάπη θα μπορεί

οι αναντικατάστατοι δε γεννηθήκανε ακόμα

Για ό,τι έχει γίνει έχω φταίξει

δεν μας προέκυψε απλά ο χωρισμός

ότι μου έδωσε το έχω καταστρέψει

και νιώθω τώρα ένας ζωντανός νεκρός

Δεν είναι φίλε άσπρο μαύρο η ζωή

έχει στροφές και ανηφόρες που σε κάνουν λιώμα

μα κάποιος είπε η αγάπη θα μπορεί

οι αναντικατάστατοι δε γεννηθήκανε ακόμα