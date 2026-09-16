Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2012
Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 8 (Dj Mix)
Χριστίνα Σάλτη
Κυκλοφόρησε το 2012
Λίστα Τραγουδιών
Απόψε Δε Θα Κοιμηθώ – Mixed
Μη Μου Λες Πως Μ’ Αγαπάς – Μιξντ
Εφτά Τα Θαύματα – Μιξντ
Μην Έρθεις – Μιξντ
Θα σ’ Αγαπώ Αιώνια – Mixed
Φεγγάρια Χάρτινα – Mixed
Εσύ Δεν Ξέρεις – Mixed
Ταξίδεψε Με – Μιξτ
Στο Αντίθετο Ρεύμα – Mixed
Κοίτα – Μιξντ
Αναντικατάστατος – Μιξντ
Apergo – Mixed
Η Μαζί Σου Η Θάνατος – Mixed
Να Μ’ Αφήσεις Ήσυχη Θέλω – Μικτό
Φτες – Μιξντ
Πάρτα Και Φύγε – Mixed
Σε Χρειάζομαι – Μικτό
Κράτησε Με – Μιξντ
Μόνο Μπροστά (2012 Version) – Mixed
Poses Hiliades Kalokeria – Mixed
Μια Ζωγραφιά (Ο Κόσμος Μας) – Mixed
Εσένα Σε Θυμάμαι – Μιξντ
Στο Δρόμο Μου – Mixed
Χαμόγελα – Μιξτ
Say My Name – Mixed
Ότι Θέλεις – Μικστ
Μην Πας Πουθενά – Mixed
Ψιχρέμια – Μιξντ
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