Στο Δρόμο Μου – Mixed

Στο δρόμο μου απόψε σε βρήκα εδώ

σ’ ένα λεπτό είχες χαθεί για πάντα.

Σβήσαν όλα τα φώτα κι ως κοντά σου να `ρθω

απόψε στο σκοτάδι εσένα ψάχνω να βρω.

Δεμένος πάνω σου σε βλέπω, ναι αυτό το βράδυ

συμβαίνει μπροστά μου μες στο σκοτάδι,

λίγο κάθισε, έλα κοντά μου

πίσω άφησε πράξεις και λάθη που έχεις κάνει.

Σε λάμψη που φεύγει σε ένα λεπτό δες

σε χάδι που φέρνει τον πειρασμό δες,

τώρα ακολουθώ μυρίζοντας το άρωμα σου

νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου.

Μονάχα μια στιγμή

ήρθες εσύ κι η αναπνοή

σαν άγγιγμα στο κορμί σου

μες στο σκοτάδι εκεί μόνο εγώ κι εσύ.

Μονάχα μια στιγμή

εγώ κι εσύ μαζί

μέσα στο πλήθος

θα υπάρχει σελίδα που μένει ζωντανή.

Στο δρόμο μου απόψε σε βρήκα εδώ

σ’ ένα λεπτό είχες χαθεί για πάντα.

Σβήσαν όλα τα φώτα κι ως κοντά σου να `ρθω

απόψε στο σκοτάδι εσένα ψάχνω να βρω.

Ζήτημα χρόνου μοιάζει πως είναι

κράτα απόψε τέρμα το τρόμο μείνε πως

είσαι η ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως

να `ρθεις στ’ αλήθεια εδώ σε ζητώ.

Ανάμεσα μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι

μένω κοντά σου μες στο σκοτάδι

νομίζεις πως χάθηκα

αν όμως θες θα `ρθω ξανά.