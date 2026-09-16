Θα Ήθελα – Μικτό
Χριστίνα Σάλτη
Από το Άλμπουμ Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 7 (DJ Mix) που κυκλοφόρησε το 2011
Στίχοι
Θα ήθελα που λες να ήμουν σαν κι εσένα
να μην με νοιάζει τίποτα, ν’ αδιαφορώ.
Χωρίς υπερβολές δε μοιάζεις με κανένα
δεν γνώρισα κάποιον ξανά που δεν έχει Θεό.
Μα πιο πολύ θα ήθελα να μη σε είχα γνωρίσει
και ούτε καν να ήξερα πως έχεις γεννηθεί.
Γιατί απ’ την πρώτη μας ματιά
κι αυτό μου έχει στοιχήσει
δεν άντεξα σ’ αγάπησα, σ’ αγάπησα πολύ.
Θα ήθελα που λες σε όλα να `μαι ίδια
όπως εσύ τα ψέματα, θα `θελα ν’ αγαπώ.
Τα αισθήματα του χθες να ρίχνω στα σκουπίδια
να έχω μια σκληρή καρδιά και να μη συγχωρώ.
Μα πιο πολύ θα ήθελα να μη σε είχα γνωρίσει
και ούτε καν να ήξερα πως έχεις γεννηθεί.
Γιατί απ’ την πρώτη μας ματιά
κι αυτό μου έχει στοιχήσει
δεν άντεξα σ’ αγάπησα, σ’ αγάπησα πολύ.
Ακούστε στο Spotify