Θα Ήθελα – Μικτό

Θα ήθελα που λες να ήμουν σαν κι εσένα

να μην με νοιάζει τίποτα, ν’ αδιαφορώ.

Χωρίς υπερβολές δε μοιάζεις με κανένα

δεν γνώρισα κάποιον ξανά που δεν έχει Θεό.

Μα πιο πολύ θα ήθελα να μη σε είχα γνωρίσει

και ούτε καν να ήξερα πως έχεις γεννηθεί.

Γιατί απ’ την πρώτη μας ματιά

κι αυτό μου έχει στοιχήσει

δεν άντεξα σ’ αγάπησα, σ’ αγάπησα πολύ.

Θα ήθελα που λες σε όλα να `μαι ίδια

όπως εσύ τα ψέματα, θα `θελα ν’ αγαπώ.

Τα αισθήματα του χθες να ρίχνω στα σκουπίδια

να έχω μια σκληρή καρδιά και να μη συγχωρώ.

Μα πιο πολύ θα ήθελα να μη σε είχα γνωρίσει

και ούτε καν να ήξερα πως έχεις γεννηθεί.

Γιατί απ’ την πρώτη μας ματιά

κι αυτό μου έχει στοιχήσει

δεν άντεξα σ’ αγάπησα, σ’ αγάπησα πολύ.