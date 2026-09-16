Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2011
Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 7 (DJ Mix)
Χριστίνα Σάλτη
Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
Πιρατικό – Μιξντ
Στον Κόσμο Μου – Mixed
Εγώ Τη Ζωή Μου – Mixed
Σήμερα Έκλαψα Πολύ – Mixed
Δεν Σου Αξίζει – Mixed
Ποια Είσαι Εσύ – Mixed
Τελευταία Φορά – Μικστ
Με Μια Ματιά (Φελίτσιτα) – Μιξντ
Δεν Μπορείς Να Φύγεις – Mixed
Να Πας – Μικστ
Εσένα Μόνο – Μικστ
Όλα Θα Πάνε Καλά – Mixed
Σε Ένα Φιλί Σου – Μιξντ
Όλα Πα Όλα – Μιξντ
Συγνώμη Δεν Θα Πάρω – Mixed
Θα Ήθελα – Μικτό
Πιο Κοντά – Mixed
Κάνε Με Να Τρελαθώ – Mixed
Καλοκαιρινές Διακοπές Για Πάντα – Mixed
Μια Ματιά – Μιξντ
De Sigkrinese – Mixed
Ότι Αγαπάς Να Σε Πληγώνει – Τζάνσον Ρ
Κρατισου – Mixed
Αυτό Είναι Ο Έρωτας – Mixed
Secret Love – Mixed
Missing You – Mixed
Never Be Alone – Mixed
Meme Pas Fatigue – Mixed
Last Summer – Revas Club Remix – Mixed
Break Me – Mixed
For You – Mixed
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