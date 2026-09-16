Es complicado estar aquí

Y verte pero no tocarte

Debo entender que estoy sin ti

Y que ya no puedo besarte

Y lo que quiero es conservar ahora

Será nuestro pasado

Di tú el lugar y yo la hora

Y tomamos un trago

A tu salud. A tu salud

Eso es lo que quiero

A tu salud, a tu salud

Juro que muero por eso

A tu salud, a tu salud

Eso es por lo que quiero

A tu salud, a tu salud

Juro que muero por eso

Una última cena con la luna llena

Juro que no quiero incomodarte pero nena

Si lo hago es por malo

Hago lo que sea para que sea feliz

Tu traje negro es hermoso

Tus amigas te dijeron que si te veían conmigo

Es un encuentro peligroso

Y tu sabes lo qué pasa

Cómo que me pongo amoroso

A tu salud, a tu salud

Eso es por lo que quiero

A tu salud, a tu salud

Juro que muero por eso

A tu salud, a tu salud

Eso es por lo que quiero

A tu salud, a tu salud

Juro que muero por eso

Juro que muero por eso

Juro que muero por eso

Y lo que quiero es conservar ahora

Será nuestro pasado

Di tú el lugar y yo la hora

Y tomamos un trago

A tu salud, a tu salud

Eso es por lo que quiero

A tu salud, a tu salud

Juro que muero por eso

A tu salud

A tu salud

Oh oh oh

Oh oh oh

Juro que muero por eso