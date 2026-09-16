A Tu Salud
Claydee
Es complicado estar aquí
Y verte pero no tocarte
Debo entender que estoy sin ti
Y que ya no puedo besarte
Y lo que quiero es conservar ahora
Será nuestro pasado
Di tú el lugar y yo la hora
Y tomamos un trago
A tu salud. A tu salud
Eso es lo que quiero
A tu salud, a tu salud
Juro que muero por eso
A tu salud, a tu salud
Eso es por lo que quiero
A tu salud, a tu salud
Juro que muero por eso
Una última cena con la luna llena
Juro que no quiero incomodarte pero nena
Si lo hago es por malo
Hago lo que sea para que sea feliz
Tu traje negro es hermoso
Tus amigas te dijeron que si te veían conmigo
Es un encuentro peligroso
Y tu sabes lo qué pasa
Cómo que me pongo amoroso
A tu salud, a tu salud
Eso es por lo que quiero
A tu salud, a tu salud
Juro que muero por eso
A tu salud, a tu salud
Eso es por lo que quiero
A tu salud, a tu salud
Juro que muero por eso
Juro que muero por eso
Juro que muero por eso
Y lo que quiero es conservar ahora
Será nuestro pasado
Di tú el lugar y yo la hora
Y tomamos un trago
A tu salud, a tu salud
Eso es por lo que quiero
A tu salud, a tu salud
Juro que muero por eso
A tu salud
A tu salud
Oh oh oh
Oh oh oh
Juro que muero por eso