Άλμπουμ

DELUXE COLLECTION

Claydee

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Hey Ma
    Gitana
    Alena – Pade Remix
    Dame Dame
    Sexy Papi
    Who – Dino Romeo Remix
    Do It – Extended Version
    Détente
    Te Quiero
    Νοτάγιο (Be Mine) – Οράου Ρεμίξ
    Como Te Llamas
    A Tu Salud
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με λευκό κοστούμι σε μινιμαλιστικό λευκό κτίριο με φόντο μπλε ουρανό για το εξώφυλλο Jeta Ime.
2026
JETA IME
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Psycho και νέον ακουστικά, καπέλο και γυαλιά ηλίου
2026
Psycho
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα με κουκούλα και αμάνικο μπλουζάκι σε σκούρο φόντο
2026
Wrong Night (Radio Edit)
Εξώφυλλο για το κομμάτι Wrong Night με φιγούρα με κουκούλα
2026
Wrong Night
Γυναίκα με κόκκινο φόρεμα χορεύει δίπλα σε αγόρι που παίζει ακορντεόν με τον τίτλο Δική Μου.
2026
Diki Mou
Εξώφυλλο του τραγουδιού Keep Me Hangin On με μινιμαλιστικό σχέδιο προσώπου
2025
Keep Me Hangin On