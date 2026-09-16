Gitana
Claydee
[Verse 1]
Mirada muy misteriosas
Su cara nadie puede olvidar
Sus labios rojos que te va quemar
Mi corazón ella sé va llevar (Oh-oh)
[Pre-Coro]
Mujer, guarda tu amor por mí
Yo sé que andas por ahí
Pero mujer, guarda tu amor por mí
Porque esperaré por tí
[Coro]
Gitana, Gitana
El amor es como un baile
Gitana, Gitana
Me está buscando la calle
Gitana, Gitana
El amor es como un baile
Gitana, Gitana
Me está buscando la calle
Me está buscando la calle
Gitana
[Verse 2]
You got me eating out the palm of your hands
Tell me do you do this to every man?
De verdad yo ya no aguanto
Tu cuerpo yo extraño
Look at what ya doing to me
Ella es una hechicera
Piel muy linda como canela
Todavía siento tus manos
Manos tocando
Look at what you doing to me
[Pre-Coro]
Mujer, guarda tu amor por mí (Por mí)
Yo sé que andas por ahí
Pero mujer guarda tu amor por mí
Porque esperare por tí
[Coro]
Gitana, Gitana (Gitana)
El amor es como un baile
Gitana, Gitana (Gitana)
Me está buscando la calle
Gitana, Gitana (Gitana)
El amor es como un baile
Gitana, Gitana
Me está buscando la calle
Me está buscando la calle
Gitana
Gitana