[Verse 1]

Mirada muy misteriosas

Su cara nadie puede olvidar

Sus labios rojos que te va quemar

Mi corazón ella sé va llevar (Oh-oh)

[Pre-Coro]

Mujer, guarda tu amor por mí

Yo sé que andas por ahí

Pero mujer, guarda tu amor por mí

Porque esperaré por tí

[Coro]

Gitana, Gitana

El amor es como un baile

Gitana, Gitana

Me está buscando la calle

Gitana, Gitana

El amor es como un baile

Gitana, Gitana

Me está buscando la calle

Me está buscando la calle

Gitana

[Verse 2]

You got me eating out the palm of your hands

Tell me do you do this to every man?

De verdad yo ya no aguanto

Tu cuerpo yo extraño

Look at what ya doing to me

Ella es una hechicera

Piel muy linda como canela

Todavía siento tus manos

Manos tocando

Look at what you doing to me

[Pre-Coro]

Mujer, guarda tu amor por mí (Por mí)

Yo sé que andas por ahí

Pero mujer guarda tu amor por mí

Porque esperare por tí

[Coro]

Gitana, Gitana (Gitana)

El amor es como un baile

Gitana, Gitana (Gitana)

Me está buscando la calle

Gitana, Gitana (Gitana)

El amor es como un baile

Gitana, Gitana

Me está buscando la calle

Me está buscando la calle

Gitana

Gitana