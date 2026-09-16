Détente
Claydee
Cuando ella baila
me pone mal de la cabeza
asi me vuelve su juego
y me convierto en su presa
Ese boom boom boom
hace magia
es una bruja traviesa
si le digo que no quiero
ella hace que yo quiera
Ooooh tente
tente tente tente
ooooh detente
tente tente tente
ooooh tente
tente tente tente
ooooh detente
ella es como una serpiente
Me quiere tenta'
me quiere tenta'
ando como loco
y no puedo parar
Cuando ella me baila
no puedo bailar
llevo varios días
que no me porto mal
Y llega ella que ay ay ay
cuando me pide un beso
yo bye bye bye
Me dice papacito
esto es lo que hay
me tiene volando
me tiene fly
Ooooh tente
tente tente tente
ooooh detente
tente tente tente
ooooh tente
tente tente tente
ooooh detente
ella es como una serpiente
Yo que soy un niño bueno
y tú me quieres tentar
Yo que soy un niño bueno
y tú me quieres tentar
Yo que soy un niño bueno
y tú me quieres tentar
Yo que soy un niño bueno
y tú me quieres tentar
Ooooh tente
tente tente tente
ooooh detente
tente tente tente
ooooh tente
tente tente tente
ooooh detente
Ten ten ten ten ten ten
un un un un un un
Ten tente tente
e e e e e e
detente ten ten
un un un un un un
Ooooh detente