Dame Dame

Claydee

Από το Άλμπουμ DELUXE COLLECTION που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι

Tengo ganas de ti, dame un beso hoy

Quiero bailar, ay ay ay, sentir tu cuerpo hoy

Sientes el ritmo, vente conmigo

Tu y yo, oh oh oh, un fantasia feroz

Dame dame, dame dame

Dame dame, dame dame

Dame dame, dame dame

(Prendelo prendelo prendelo)

Dame, dame, dame, dame mama

Dame, dame, dame, dame mama

Ay ay ay, ay ay ay, I love when you push up boy

Ay ay ay, ay ay ay, come on make me hot, hoy, boy

I wanna make you run for dance floor, yeah

Come to my hips, Imma give it to ya

Make it for the fun run, not for the long run

Better give it up, if you really want more

Dame dame, dame dame

Dame dame, dame dame

Dame dame, dame dame

(Prendelo prendelo prendelo)

Dame, dame, dame, dame mama

Dame, dame, dame vente pa' aca

De que me gusta soy duda

Sube la mia mi cintura asi

Me vuelves loco nena

Hacerlo a mi manera

De que me gusta soy duda

Sube la mia mi cintura asi

Me vuelves loco nena

Hacerlo a mi manera

Dame mama

Vente pa' aca

Dame, dame, dame, dame mama

Dame, dame, dame vente pa' aca

Dame, dame, dame, dame mama

Dame, dame, dame vente pa' aca

Dame, dame, dame, dame mama (Panterra)

Dame, dame, dame vente pa' aca (Claydee)

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