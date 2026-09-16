Dame Dame
Claydee
Tengo ganas de ti, dame un beso hoy
Quiero bailar, ay ay ay, sentir tu cuerpo hoy
Sientes el ritmo, vente conmigo
Tu y yo, oh oh oh, un fantasia feroz
Dame dame, dame dame
Dame dame, dame dame
Dame dame, dame dame
(Prendelo prendelo prendelo)
Dame, dame, dame, dame mama
Dame, dame, dame, dame mama
Ay ay ay, ay ay ay, I love when you push up boy
Ay ay ay, ay ay ay, come on make me hot, hoy, boy
I wanna make you run for dance floor, yeah
Come to my hips, Imma give it to ya
Make it for the fun run, not for the long run
Better give it up, if you really want more
Dame dame, dame dame
Dame dame, dame dame
Dame dame, dame dame
(Prendelo prendelo prendelo)
Dame, dame, dame, dame mama
Dame, dame, dame vente pa' aca
De que me gusta soy duda
Sube la mia mi cintura asi
Me vuelves loco nena
Hacerlo a mi manera
De que me gusta soy duda
Sube la mia mi cintura asi
Me vuelves loco nena
Hacerlo a mi manera
Dame mama
Vente pa' aca
Dame, dame, dame, dame mama
Dame, dame, dame vente pa' aca
Dame, dame, dame, dame mama
Dame, dame, dame vente pa' aca
Dame, dame, dame, dame mama (Panterra)
Dame, dame, dame vente pa' aca (Claydee)