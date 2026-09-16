Como Te Llamas

[Coro]

¿Cómo te llamas? (toma, toma)

Que estás en mi cama (toma, toma)

¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)

Este fin de semana (toma, toma)

¿Cómo te llamas? (toma, toma)

Que estás en mi cama (toma, toma)

¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)

Este fin de semana-ana

[Verso 1]

Ella se quedó

Se tomó un shot

Y me dice que del novio ya se escapó pa' Punta Cana

Dominicana

Ella se quedó-do

Conmigo simplemente se quedó-do

Aquí en mi cama

Aquí no hay drama

Lucía, Sofía, Mariana (Mariana)

Cristina, María o Juana

Se quedan el fin de semana

Tomando una piña colada

Así que (toma, toma)

[Coro]

¿Cómo te llamas? (toma, toma)

Quе estás en mi cama (toma, toma)

¿Por qué tú no te quеdas? (toma, toma)

Este fin de semana (toma, toma)

¿Cómo te llamas? (toma, toma)

Que estás en mi cama (toma, toma)

¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)

Este fin de semana-ana

[Verso 2]

Ella le gusta así porque soy su amigo

No le importa nada, se queda conmigo

Hago lo que diga, sé lo que digo

Dice que yo pare, pero siempre sigo

Ella se quedó

Se tomó un shot (one shot)

Y me dice que del novio ya se escapó pa' Punta Cana

Dominicana

Así que toma, toma, toma

Toma, toma, toma, de Punta Cana

Dominicana

[Coro]

¿Cómo te llamas? (toma, toma)

Que estás en mi cama (toma, toma)

¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)

Este fin de semana (toma, toma)

¿Cómo te llamas? (toma, toma)

Que estás en mi cama (toma, toma)

¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)

Este fin de semana-ana

[Fin]

Oye, yo soy Claydee

(De Punta Cana) ¿Y tú?

(Fin de semana) ¿Vamos a tu casa o a mi casa?