Como Te Llamas
Claydee
[Coro]
¿Cómo te llamas? (toma, toma)
Que estás en mi cama (toma, toma)
¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)
Este fin de semana (toma, toma)
¿Cómo te llamas? (toma, toma)
Que estás en mi cama (toma, toma)
¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)
Este fin de semana-ana
[Verso 1]
Ella se quedó
Se tomó un shot
Y me dice que del novio ya se escapó pa' Punta Cana
Dominicana
Ella se quedó-do
Conmigo simplemente se quedó-do
Aquí en mi cama
Aquí no hay drama
Lucía, Sofía, Mariana (Mariana)
Cristina, María o Juana
Se quedan el fin de semana
Tomando una piña colada
Así que (toma, toma)
[Coro]
¿Cómo te llamas? (toma, toma)
Quе estás en mi cama (toma, toma)
¿Por qué tú no te quеdas? (toma, toma)
Este fin de semana (toma, toma)
¿Cómo te llamas? (toma, toma)
Que estás en mi cama (toma, toma)
¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)
Este fin de semana-ana
[Verso 2]
Ella le gusta así porque soy su amigo
No le importa nada, se queda conmigo
Hago lo que diga, sé lo que digo
Dice que yo pare, pero siempre sigo
Ella se quedó
Se tomó un shot (one shot)
Y me dice que del novio ya se escapó pa' Punta Cana
Dominicana
Así que toma, toma, toma
Toma, toma, toma, de Punta Cana
Dominicana
[Coro]
¿Cómo te llamas? (toma, toma)
Que estás en mi cama (toma, toma)
¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)
Este fin de semana (toma, toma)
¿Cómo te llamas? (toma, toma)
Que estás en mi cama (toma, toma)
¿Por qué tú no te quedas? (toma, toma)
Este fin de semana-ana
[Fin]
Oye, yo soy Claydee
(De Punta Cana) ¿Y tú?
(Fin de semana) ¿Vamos a tu casa o a mi casa?