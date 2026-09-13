Λάθος Άνθρωπος – Μιξντ

Και πάλι βρήκα

Το λάθος άνθρωπο για ν’ αγαπήσω

Μα τώρα είν’ αργά για να γυρίσω

Μαζί σου έχω αγάπη μου δεθεί

Πάλι μυαλό δεν είχα

Και βιάστηκα πολύ

Πάλι χαμένη βγήκα

Η επιπόλαιη

Και πάλι βρήκα

Το λάθος άνθρωπο για ν’ αγαπήσω

Μα τώρα είν’ αργά για να γυρίσω

Μαζί σου έχω αγάπη μου δεθεί

Και πάλι βρήκα

Τον τρόπο την καρδιά μου να πληγώσω

Και γι’ άλλη μια φορά να μετανιώσω

Που διάλεξα τη λάθος διαδρομή

Φεύγω πάω

Μα που πάω

Δίχως προορισμό απλά έτσι περπατάω

Να σου φύγω

Να ξεφύγω

Μα σε σένα όλο στο τέλος καταλήγω

Πάλι πληγές ανοίγω

Στη δόλια μου καρδιά

Πάλι θα καταλάβω

Όταν θα είν’ αργά