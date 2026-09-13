Άλμπουμ

Greek Love Non Stop Mix By Nikos Halkousis

Δέσποινα Βανδή

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Από Έρωτα… – Mixed
    Έρωτα Μου – Μικτό
    Exapsi – Mixed
    Κάνε Κάτι – Μικστ
    Μην Ξαναρθείς – Μικτό
    Μόνος Μου – Μιξτ
    Πες Ότι Θες – Μιξντ
    Αν Ήχα Μίνι – Μιξντ
    Ολα Τελειώσαν – Μικτό
    Έλα Πίσω Στη Θέση Σου – Μιξντ
    Για Μένα – Μικστ
    Θα ‘Θελα – Mixed
    Έχω Μια Ζωή – Mixed
    Σ’ Έχω Κάνει Θεό – Mixed
    Πρώτη Φορά – Μιξντ
    Σάββατο – Μιξτ
    Χαρτοπόλεμος – Μιξντ
    Θα Σε Περιμένω – Μικτό
    Καλημέρα – Μικστ
    Αν Περάσεις Την Πόρτα – Mixed
    Μάτι Δεν Κατάφερα Να Κλείσω – Μικτό
    Στην Αυλή Του Παραδείσου – Mixed
    Tesseris – Mixed
    Τα Σάββατα – Μικστ
    Υπόσχεσου – Mixed
    Μίλα Μου – Μιξντ
    Σα Ναυάγια – Mixed
    Κανένας Μόνος – Μιξντ
    Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς – Mixed
    Θα Με Κοιτάς Στα Μάτια – Μικτό
    Πάνω Στα Σύρματα – Mixed
    Στην Καρδιά – Μιξντ
    Εμένα Να Ακούς – Μικτό
    Κάν’ Το Αν Μ’ Αγαπάς – Mixed
    Αυτό Μου Φταίει – Mixed
    Ακόμα Σε Ζητώ – Mixed
    Λείπει Πάλι Ο Θεός – Mixed
    Όταν Θα Φύγεις – Mixed
    Εγώ Για Σένα – Μικτό
    Happy End – Mixed
    Μην Αργείς – Μικτό
    Φταίω Εγώ – Μικτό
    Εσύ Δεν Ξέρεις – Mixed
    Παντού Θα Σε Ψάχνω – Μικτό
    Αν Δεν Είχα Και Σένα – Mixed
    Σαν Δύο Σταγόνες Βροχής – Μικτό
    Κοσμοθεωρία – Μιξντ
    File – Mixed
    Το Αίμα Μου – Μιξντ
    Εσύ Και Εγώ – Μικτό
    Φαντάσου Απλά – Μιξντ
    Λάθος Άνθρωπος – Μιξντ
    Αν Σου Λείπω – Μιξντ
    Αν Μ’ Αγαπούσες – Mixed
    Να Μην Φοβάσαι – Mixed
    Καίω Εσένα – Mixed
    Καινούρια Σελίδα – Mixed
    Τραγούδι Της Ερήμου – Μιξντ
    Φεγγάρια Χάρτινα – Mixed
    Άγγελε Μου – Mixed
    Μέσα Μου Κάτι Έγινε – Mixed
    Σ’ Αγαπάω Μ’ Ακούς – Μιξντ
    Να Την Χαίρεσε – Μικτό
    Αστέρι Μου – Μιξντ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με graffiti στυλ και γυναίκα τραγουδίστρια με φούξια φόρεμα.
2026
Na M’ Agapas
Τραγουδίστρια με κορσέ σε εξώφυλλο single με τίτλο «Καλά να περνάτε»
2025
Kala Na Pernate
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με γραφικά βινυλίων και έντονα χρώματα σε λευκό φόντο.
2025
Olo Lipis (Antonis Dimitriadis & Zafiris Logothetidis Remix)
Γυναίκα τραγουδίστρια ποζάρει με λευκό πουκάμισο-φόρεμα και μαύρες μπότες μπροστά από κόκκινα γράμματα
2025
Fainomeno
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που ποζάρει καθιστή και κόκκινα τριαντάφυλλα στο έδαφος.
2025
Exo Emena
2025
Greek Full Love Non Stop Mix By Nikos Halkousis (DJ Mix)