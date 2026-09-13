Μην Ξαναρθείς – Μικτό

Ό,τι και να κάνεις δεν σ' αλλάζω

Ό,τι και να κάνεις σ' αγαπώ

Μέσ' απ' το κορμί μου δεν σε βγάζω

Σε γυρεύω κάθε μου λεπτό

Να ξαναρθείς γιατί μου λείπουνε τα χάδια σου

Να ξαναρθείς γιατί μου λείπουνε τα βράδια σου

Να ξαναρθείς χίλιες φορές θα σου φωνάξω

Να ξαναρθείς, να ξαναρθείς, να ξαναρθείς...

Να ξαναρθείς να μπει ο ήλιος μες στο σπίτι μου

Να ξαναρθείς και να πιαστείς στο παραμύθι μου

Να ξαναρθείς χίλιες φορές θα σου φωνάξω

Να ξαναρθείς, να ξαναρθείς, να ξαναρθείς...

Ό,τι και να κάνεις δεν σ' αλλάζω

Ό,τι και να κάνεις σ' αγαπώ

Ό,τι και να κάνεις μην μ' αφήνεις

Ο,τι και να κάνεις μείνε εδώ

Στο κορμί σου μέσα να με σβήνεις

Κι όταν φεύγεις να παρακαλώ

Να ξαναρθείς γιατί μου λείπουνε τα χάδια σου

Να ξαναρθείς γιατί μου λείπουνε τα βράδια σου

Να ξαναρθείς χίλιες φορές θα σου φωνάξω

Να ξαναρθείς, να ξαναρθείς, να ξαναρθείς...

Να ξαναρθείς να μπει ο ήλιος μες στο σπίτι μου

Να ξαναρθείς και να πιαστείς στο παραμύθι μου

Να ξαναρθείς χίλιες φορές θα σου φωνάξω

Να ξαναρθείς, να ξαναρθείς, να ξαναρθείς...

Ό,τι και να κάνεις δεν σ' αλλάζω

Ό,τι και να κάνεις σ' αγαπώ