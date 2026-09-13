Θα Περιμένω – Μικστ

Έπεσε δροσιά, ο ήλιος κρύφτηκε

Έκλεισα τα μάτια μα ανοίγει το μυαλό

Όλα όσα ξεχνώ κι όσα ακόμα περιμένω

Δε με νοιάζει αν αργήσουν

Εδώ θα ξεχαστώ...

Θα περιμένω...

Θα περιμένω...

Άναψαν τα φώτα, τριγύρω μου γιορτή

Κάτι όπως και πρώτα θυμίζει προσευχή

Όνειρα ξεκίνησαν κι απόψε το χορό τους

Δε με νοιάζει κι ας ξέμεινα εδώ

Εδώ θα ξεχαστώ

Θα περιμένω...

Θα περιμένω...

Εδώ αρχίζουνε οι ρόλοι κι ανοίγει η σκηνή

Και βλέπω τη ζωή μου όλη απ’ την αρχή

Εδώ πεθαίνουν οι τύψεις κι ανθίζει η μουσική

Χορεύω μόνη μες την πόλη δίχως νά `μαι εκεί

Θα περιμένω...

Θα περιμένω...