Άλμπουμ

Greek Best Songs Non Stop Mix By Nikos Halkousis

Δέσποινα Βανδή

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Πάλι Γυρίσα – Mixed
    Σ’ Έχω Κάνει Θεό – Mixed
    Savvato – Mixed
    Για Αυτό Σ’ Αγαπώ – Mixed
    Θα ‘Θελα – Mixed
    Για Μένα – Μιξτ
    Έμινα Εδώ – Mixed
    Στιγμές Που Δεν Σ’ Έχω – Mixed
    Μην Ξαναρθείς – Μικτό
    Εγώ Τη Ζωή Μου – Mixed
    Από Έρωτα… – Μιξντ
    Φταις – Μιξντ
    Exapsi – Mixed
    Κανένας Μόνος – Mixed
    Πάνω Στα Σύρματα – Mixed
    Δεν Με Παίρνει – Μικτό
    Εμένα Να Ακούς – Μικτό
    Στην Καρδιά – Μιξντ
    Στον Έρωτα Παρανοείς – Mixed
    Αυτό Μου Φταίει – Μιξ
    Έτσι Απλά – Μιξντ
    Κάν’ Το Αν Μ’ Αγαπάς – Mixed
    Να τη Χέρεσε – Mixed
    Λίπη Πάλι Ο Θεός – Mixed
    Είναι Στιγμές – Μιξντ
    Os Edo – Mixed
    Ανήσυχος Καιρός – Μικστ
    Μη Μου Πεις Για Πάντα – Mixed
    Terma – Mixed
    Σαν Δύο Σταγόνες Βροχής – Μικτό
    Αν Δεν Είχα Και Σένα – Μιξντ
    Ψυχή Μου Πονάς – Mixed
    Κερνάω – Μιξτ
    Χαρτοπόλεμος – Μικστ
    Θα Περιμένω – Μικστ
    Αν Περάσεις Την Πόρτα – Mixed
    Τα Καλά Παιδιά – Mixed
    Στην Αυλή Του Παραδείσου – Mixed
    Τα Σάββατα – Μικστ
    Πάρε Με Στην Αγκαλιά Σου – Mixed
    Δύσκολα Φεγγάρια – Μιξντ
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Εξώφυλλο τραγουδιού με graffiti στυλ και γυναίκα τραγουδίστρια με φούξια φόρεμα.
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