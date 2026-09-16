Αχ! Καρδούλα Μου
Δέσποινα Ολυμπίου
Από το Άλμπουμ O Mousikos Kosmos Tou Mimi Plessa 50 Chronia - 100 Megales Epitychies που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι
Κάθε λίγο
και λιγάκι
να γεμίζω
το τασάκι
με τσιγάρα
και με πόνο
κι όλα αυτά για
σένα μόνο
Μα ήρθε η μέρα
που είπα φτάνει
το `χεις πλέον παρακάνει
και πάνω εκεί
που είχα ορκιστεί
να σε μισώ
που την καρδούλα μου
έτσι πληγωσες
Βρήκες τον τρόπο
μ’ ένα κόλπο
κι εύκολα
μες στη ζωούλα μου
πάλι τρύπωσες
Αχ καρδούλα μου
γιατί με τυραννάς
βρε ψυχούλα μου
αφού δε μ’ αγαπάς
αχ καρδούλα μου
μη με ταλαιπωρείς
βρε ψυχούλα μου
βρες άλλη να χαρείς
Λίγο το `να
λίγο τ’ άλλο
είχα πρόβλημα μεγάλο
δεν μπορούσα
να το κρύψω
κι ούτε φαγητό
ν’ αγγίξω
Φτάνει πια
δεν μπορώ
μακριά από εδώ
τράβα αλλού
μη μου πεις
πού θα πας
πού θα ζεις
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