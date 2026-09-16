Κάθε λίγο

και λιγάκι

να γεμίζω

το τασάκι

με τσιγάρα

και με πόνο

κι όλα αυτά για

σένα μόνο

Μα ήρθε η μέρα

που είπα φτάνει

το `χεις πλέον παρακάνει

και πάνω εκεί

που είχα ορκιστεί

να σε μισώ

που την καρδούλα μου

έτσι πληγωσες

Βρήκες τον τρόπο

μ’ ένα κόλπο

κι εύκολα

μες στη ζωούλα μου

πάλι τρύπωσες

Αχ καρδούλα μου

γιατί με τυραννάς

βρε ψυχούλα μου

αφού δε μ’ αγαπάς

αχ καρδούλα μου

μη με ταλαιπωρείς

βρε ψυχούλα μου

βρες άλλη να χαρείς

Λίγο το `να

λίγο τ’ άλλο

είχα πρόβλημα μεγάλο

δεν μπορούσα

να το κρύψω

κι ούτε φαγητό

ν’ αγγίξω

Φτάνει πια

δεν μπορώ

μακριά από εδώ

τράβα αλλού

μη μου πεις

πού θα πας

πού θα ζεις