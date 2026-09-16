O Mousikos Kosmos Tou Mimi Plessa 50 Chronia – 100 Megales Epitychies

Ραντεβού Στον Αέρα – Ίνστρουμενταλ

Αν σ’ αρνηθώ αγάπη μου

Ενας Μεγάλος Έρωτας

Χίλιες Βραδιές

Εδώ Τελειώνει Ο Ουρανός

Ποιος Το Ξέρει

Φεύγουν Τα Χρόνια

Αν σ’ αρνηθώ αγάπη μου

Ήλιος Και Βροχή

Γέλα Γαλάζιος Ουρανός

Ολα Δικα Σου Ματια Μου) – Live

Δάκρυα Για Την Ηλέκτρα

Η Αγάπη Μας

Ένας Ουρανός Μ’ Αστέρια

Σταγόνα – Σταγόνα

Ο Τειρεσίας

Νύχτα Καλοκαιριού

Έλα

Στρατιώτη Με Το Δόρυ

Θα ‘ρθεις Και Θα Με Βρεις

Πόσο Λίγο

Άνοιξε, Άνοιξε

Ο Πρωτεσίλαος

Βρέχει Βρέχει

Με Την Πρώτη Στάλα

Ήτανε Δύο Εφοπλιστές

Ο Έρωτας Που μ’ Άκουσε

Η Πρώτη Μας Νύχτα

Έκλαψα Χθες

Απόψε

Την Ώρα Που Σταμάτησε Η Βροχή

Σε 2000 Χρόνια – Φινάλε

Από Σένα Αρχίζουν Όλα

Οι Θαλάσσιες Σου Οι Χάντρες

Φίλε Μη Φεύγεις

Ποτέ Δε Βγήκα Στη Βροχή

Αχ! Ας Έβρισκα Τα Λόγια

Στην Πολιτεία

Έχω Στεναχωρεί Καρδιά

Τώρα

Μια Με Θέλεις Μια Με Διώχνεις

Όταν Είμαι Κοντά Σου

Και Ψάχνω Και Ψάχνω

Κράτα Το Φιλί

Τι Κρίμα

Είμαι Κορίτσι Ζόρικο

Αχ Και Βαχ

Καμαρούλα Μια Σταλιά

Και Θα Ζήσω

Άνοιξε Πέτρα

Γοργόνες Και Μάγκες

Μη μου πεις τίποτα

Ξέρω Κάποιο Αστέρι

Η Αθήνα τη Νύχτα

Super Market

Ρίξε Μια Διπλοπενία

Γλυκεία Ζωή

Σαν Χτυπήσει Η Ώρα Δύο

Έλα Στην Υγεία Σου

Τύποι Εραστών

Ζογραφισμένα Στο Χαρτί

Ζήτημα Τύχης

Σαν Ξημερώνει Κυριακή

Θα Κλέψω Τα Τριαντάφυλλα

Να Μ’ Αγαπάς

Έχω Τρεις Αγάπες

Μια Στο Καρφί (Και Μια Στο Πέταλο)

Εραστές Του Ονείρου

Θα ‘ρθει Η Στιγμή

Σήμερα

Ποιος Δρόμος Σ’ Έφερε Κοντά Μου

Μ’ Αγαπάει

Αχ! Καρδούλα Μου

Δος’ μου τ’ αθάνατο νερό

Όσα Τραγούδια Ξέρω

Πήρες Πια Τα Μάτια Σου

Αψού Γείτσες

Μου ‘πες Καθαρά

Ματωμένος Γάμος

Πόνο Στον Πόνο Τα Σκαλιά

Little Kiss

Ο Λύκος

Απόψε Σε Θέλω

Άρια Του Ορφέα

Άρια Της Ευρυδίκης

Το Τραγούδι Του Βαρδάρη

Fsst Boingk

Δύο Πουλιά

Το Δρόμο Πήρες Κι Έφυγες

Crazy Girl

Αίτε και Παλικάρι

Άρια Του Ανθρώπου (Δε Θ’ Αλλάξει Τίποτα

Έφυγε Η Αγάπη Μου

Τα Νιάτα

Μοιρολόι

Άρια Της Ήρας (Άκουσε Με)

Μιας Πεντάρας Χαρά

Μένουμε Πάντα Παιδιά

Το Ποτάμι

From Green To Blue