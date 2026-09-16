Μικροί βιαζόμασταν να γίνουμε μεγάλοι

το μέλλον όνειρο και το παρόν σπατάλη

του παιδικού μυαλού μας ήταν λάθη

τώρα πληρώσαμε κι έχουμε μάθει

Αυριο αβέβαιο το αύριο

με άγνωστο σενάριο

δεν ξέρεις πως μπορεί

η ζωή να μας τα φέρει

σήμερα αγάπησε με σήμερα

γιατί όλα είναι εφήμερα

και τι θα γίνει αύριο

κανείς δεν ξέρει

Γι’ αυτό τη κάθε στιγμή

θέλω από σήμερα εσύ

να τη γλεντάς και να τη ζεις με την ψυχή σου

γι’ αυτό το κάθε λεπτό θέλω από σήμερα εγώ

να το περνάω μονάχα αγάπη μου μαζί σου

στο εξής εγώ έτσι θα ζω

Τωρα που πραγματοποιήθηκε η ευχή μας

να γίνουμε μεγάλοι μικρή είναι η ζωή μας

δεν φτάνει ο χρόνος πια για τα όνειρα μας

πάνε τα χρόνια μας τα παιδικά μας.