Σήμερα
Δέσποινα Ολυμπίου
Από το Άλμπουμ O Mousikos Kosmos Tou Mimi Plessa 50 Chronia - 100 Megales Epitychies που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι
Μικροί βιαζόμασταν να γίνουμε μεγάλοι
το μέλλον όνειρο και το παρόν σπατάλη
του παιδικού μυαλού μας ήταν λάθη
τώρα πληρώσαμε κι έχουμε μάθει
Αυριο αβέβαιο το αύριο
με άγνωστο σενάριο
δεν ξέρεις πως μπορεί
η ζωή να μας τα φέρει
σήμερα αγάπησε με σήμερα
γιατί όλα είναι εφήμερα
και τι θα γίνει αύριο
κανείς δεν ξέρει
Γι’ αυτό τη κάθε στιγμή
θέλω από σήμερα εσύ
να τη γλεντάς και να τη ζεις με την ψυχή σου
γι’ αυτό το κάθε λεπτό θέλω από σήμερα εγώ
να το περνάω μονάχα αγάπη μου μαζί σου
στο εξής εγώ έτσι θα ζω
Τωρα που πραγματοποιήθηκε η ευχή μας
να γίνουμε μεγάλοι μικρή είναι η ζωή μας
δεν φτάνει ο χρόνος πια για τα όνειρα μας
πάνε τα χρόνια μας τα παιδικά μας.
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