Έλα
Δέσποινα Ολυμπίου
Από το Άλμπουμ O Mousikos Kosmos Tou Mimi Plessa 50 Chronia - 100 Megales Epitychies που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι
Θάλασσα βαθιά
μες στα μάτια σου χαϊδεύω
κύματα φιλιά
στο κορμί σου ταξιδεύω
Θάλασσα πικρή
μας χωρίζει και πονάω
κι άλλη Κυριακή
με τη σκέψη σου περνάω
σε ζητάω
Έλα να με πάρεις φως μου
γίνε μια φορά δικός μου
μες τις γειτονιές του κόσμου
να σε ξαναβρώ
Έλα να μου πεις συγγνώμη
που δεν ένιωσες ακόμη
Πόσα βράδια μένω μόνη
Πόσο σ’ αγαπώ
Νύχτωσε νωρίς
άναψαν της γης τ’ αστέρια
πες μου να χαρείς
πώς μπορείς σε ξένα χέρια
Νύχτωσε ξανά
κι άρχισε ο Θεός να βρέχει
Μάτια μου γλυκά
Η καρδιά μου δεν αντέχει
να μη σ’ έχει
Έλα να με παρεις φως μου.....
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