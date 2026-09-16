Ποιος Το Ξέρει

Τα κύματα χτυπάνε στη στεριά.

Για `σένα κλαίει απόψε μια καρδιά

και ξαγρυπνά στο έρμο μαξιλάρι.

Λείπεις εσύ και εχάθη το φεγγάρι.

Σκορπίσανε και πέσανε τα φύλλα απ `τη βροχή.

Κι ο χωρισμός μας έφερε το τέλος στην αρχή.

Ποιος ξέρει αν θ’ ανταμώσουμε ξανά μες τη ζωή...

Τα λόγια που πληγώνουν τη σιωπή

για σένα πως πονώ ποιος θα σου πει;

Ποιος θα σου πει κάποιο παράπονο μου,

πως έφυγες πριν ζήσει τ `όνειρο μου;

Σκορπίσανε και πέσανε τα φύλλα απ `τη βροχή.

Κι ο χωρισμός μας έφερε το τέλος στην αρχή.

Ποιος ξέρει αν θ’ ανταμώσουμε ξανά μες τη ζωή...