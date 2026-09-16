Ποιος Το Ξέρει
Δέσποινα Ολυμπίου
Από το Άλμπουμ O Mousikos Kosmos Tou Mimi Plessa 50 Chronia - 100 Megales Epitychies που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι
Τα κύματα χτυπάνε στη στεριά.
Για `σένα κλαίει απόψε μια καρδιά
και ξαγρυπνά στο έρμο μαξιλάρι.
Λείπεις εσύ και εχάθη το φεγγάρι.
Σκορπίσανε και πέσανε τα φύλλα απ `τη βροχή.
Κι ο χωρισμός μας έφερε το τέλος στην αρχή.
Ποιος ξέρει αν θ’ ανταμώσουμε ξανά μες τη ζωή...
Τα λόγια που πληγώνουν τη σιωπή
για σένα πως πονώ ποιος θα σου πει;
Ποιος θα σου πει κάποιο παράπονο μου,
πως έφυγες πριν ζήσει τ `όνειρο μου;
Σκορπίσανε και πέσανε τα φύλλα απ `τη βροχή.
Κι ο χωρισμός μας έφερε το τέλος στην αρχή.
Ποιος ξέρει αν θ’ ανταμώσουμε ξανά μες τη ζωή...
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