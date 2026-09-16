Μια Απ’ Αυτές Τις Μέρες – 2017 Version

Μια απ' αυτές τις μέρες

Όταν δε θα είμαι απλά ένα πρόσωπο στο πλήθος

Όταν δε θα λέω άλλο πια τραγούδια για Θεούς

Μια απ' αυτές τις μέρες

Όταν θα αδειάζω τα όνειρά μου απ' τη βαλίτσα

Μες σ' ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο για μοναχικούς

Μια απ' αυτές τις μέρες…

Μια απ' αυτές τις μέρες

Όταν θα πετάω τους έρωτες απ' το μπαλκόνι

Κι όλη η ζωή μου μια φωτογραφία αναμνηστική

Μια απ' αυτές τις μέρες

Όλα μου τα θέλω θα φωνάξω στον αέρα

Θα βάλω τα καλά μου και θα μείνω σπίτι σαν να 'ναι Κυριακή

Μια απ' αυτές τις μέρες

Όταν όλοι οι ήρωες που έχω θα 'χουν φύγει

Αφού ο καθένας κάποιος άλλος ήθελε να γίνει

Μια απ' αυτές τις μέρες

Όταν θα γκρεμίζονται τα σύνορα του κόσμου

Θα γίνω άλλος άνθρωπος κι εγώ για να σωθώ

Μια απ' αυτές τις μέρες

Θα γίνω ο εαυτός μου