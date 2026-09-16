Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2017
25 Gia Panta
Δέσποινα Ολυμπίου
Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
Το Μόνο Που Θυμάμαι – 2017 Version
Μπαράκια – 2017 Version
Είμαι Άνθρωπος Κι Εγώ – 2017 Version
Πυξίδα – 2017 Βέρσιον
Φθινόπωρο Γυναίκας – 2017 Version
Μόνο Μια Στιγμή – 2017 Version
Πόσο Λίγο Με Ξέρεις – 2017 Version
Κάνε Πώς Μ’ Αγαπάς – 2017 Version
Ζηλιάρης Ουρανός – 2017 Version
Μισήσε Με – 2017 Βέρσιον
Αυτό Το Φιλί – 2017 Version
Φύγε – 2017 Βέρσιον
Μια Απ’ Αυτές Τις Μέρες – 2017 Version
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