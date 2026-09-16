Άλμπουμ

25 Gia Panta

Δέσποινα Ολυμπίου

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Το Μόνο Που Θυμάμαι – 2017 Version
    Μπαράκια – 2017 Version
    Είμαι Άνθρωπος Κι Εγώ – 2017 Version
    Πυξίδα – 2017 Βέρσιον
    Φθινόπωρο Γυναίκας – 2017 Version
    Μόνο Μια Στιγμή – 2017 Version
    Πόσο Λίγο Με Ξέρεις – 2017 Version
    Κάνε Πώς Μ’ Αγαπάς – 2017 Version
    Ζηλιάρης Ουρανός – 2017 Version
    Μισήσε Με – 2017 Βέρσιον
    Αυτό Το Φιλί – 2017 Version
    Φύγε – 2017 Βέρσιον
    Μια Απ’ Αυτές Τις Μέρες – 2017 Version
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια που χαμογελά φορώντας μαύρο φόρεμα.
2026
Epitelous Megalosa
2025
To Panda Mov Ke I Bambooada
2025
To Panda Mov Ke I Bambooada
2024
Kimisou Aggeloudi Mou
Γυναίκα με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα ξαπλωμένη σε πολυθρόνα σε βραχώδες τοπίο.
2022
I Monaksia Tou Enos Stous Dio
Γυναίκα ξαπλωμένη σε ξερά χόρτα σε εξώφυλλο τραγουδιού
2021
Ki As Ehis Figi