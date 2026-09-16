Ονειρέψου με

Ζήσε μαζί μου δυο λεπτά στη φαντασία σου

Κι άσε να νιώσω ζωντανή την παρουσία σου

Ονειρέψου με

Ονειρέψου με

Κι έλα να ζήσουμε μαζί το όνειρό μας

Να χρωματίζω αυτό τον κόσμο τον μουντό μας

Ονειρέψου με

Αφού να σ’ έχω και να μ’ έχεις είναι αδύνατον

Μην το φοβάσαι το ταξίδι και ξεκίνα το

Τη μέρα σκέψου με, τη νύχτα δέξου με

Μα ονειρέψου με, ονειρέψου με

Ονειρέψου με

Δώσε ζωή στην περιπέτεια τη δυσκίνητη

Βούτηξε μες τη φαντασία την αεικίνητη

Κι ονειρέψου με

Ονειρέψου με

Κι αν αμφιβάλλεις αν είμαι έρωτας ή πάθος

Πες πως κι εσύ μπορείς να κάνεις ένα λάθος

Ονειρέψου με

Αφού να σ’ έχω και να μ’ έχεις είναι αδύνατον

Μην το φοβάσαι το ταξίδι και ξεκίνα το

τη μέρα σκέψου με. τη νύχτα δέξου με

Μα ονειρέψου με. ονειρέψου με