Ονειρέψου Με
Δέσποινα Ολυμπίου
Από το Άλμπουμ Διάφανος Σταυρός που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι
Ονειρέψου με
Ζήσε μαζί μου δυο λεπτά στη φαντασία σου
Κι άσε να νιώσω ζωντανή την παρουσία σου
Ονειρέψου με
Ονειρέψου με
Κι έλα να ζήσουμε μαζί το όνειρό μας
Να χρωματίζω αυτό τον κόσμο τον μουντό μας
Ονειρέψου με
Αφού να σ’ έχω και να μ’ έχεις είναι αδύνατον
Μην το φοβάσαι το ταξίδι και ξεκίνα το
Τη μέρα σκέψου με, τη νύχτα δέξου με
Μα ονειρέψου με, ονειρέψου με
Ονειρέψου με
Δώσε ζωή στην περιπέτεια τη δυσκίνητη
Βούτηξε μες τη φαντασία την αεικίνητη
Κι ονειρέψου με
Ονειρέψου με
Κι αν αμφιβάλλεις αν είμαι έρωτας ή πάθος
Πες πως κι εσύ μπορείς να κάνεις ένα λάθος
Ονειρέψου με
Αφού να σ’ έχω και να μ’ έχεις είναι αδύνατον
Μην το φοβάσαι το ταξίδι και ξεκίνα το
τη μέρα σκέψου με. τη νύχτα δέξου με
Μα ονειρέψου με. ονειρέψου με
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