Άλμπουμ

Διάφανος Σταυρός

Δέσποινα Ολυμπίου

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Στον Αέρα Σ’ αγκαλιάζω
    Άλλο Ένα Σάββατο
    Αχ Και Να Μπορούσα
    Ονειρέψου Με
    Ώρες Του Χτες
    Διάφανος Σταυρός
    Όσες και Όσοι
    Δύο Μήνες Μόνο
    Εσύ Μιλάς
    Μη μ’αφήσεις να φύγω
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια που χαμογελά φορώντας μαύρο φόρεμα.
2026
Epitelous Megalosa
2025
To Panda Mov Ke I Bambooada
2025
To Panda Mov Ke I Bambooada
2024
Kimisou Aggeloudi Mou
Γυναίκα με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα ξαπλωμένη σε πολυθρόνα σε βραχώδες τοπίο.
2022
I Monaksia Tou Enos Stous Dio
Γυναίκα ξαπλωμένη σε ξερά χόρτα σε εξώφυλλο τραγουδιού
2021
Ki As Ehis Figi