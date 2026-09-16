Τ’ Ανίκητα – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Δημήτρης Μπάσης
Μου το ζήτησαν τα χιόνια
και της άνοιξης τα αηδόνια
μου το ζήτησε και η πούλια
να μην σ’ αγαπώ,
μου το ζήτησε η αλμύρα
του Αιγαίου η πορφύρα
μου το ζήτησε και η νύχτα
και άλλο δεν μπορώ.
Μα εμένα η καρδιά μου δεν άκουσε
και όλα τα μυστικά μου στα χάρισε
άστους να μας κοιτάνε, σ’ αγάπησα
και ότι κι μου ζητάνε, παράτησα.
Μου το ζήτησε ο βράχος
όταν ήμουνα μονάχος
μου το φώναξε ο ήλιος
να μην σε κοιτώ,
μου το ζήτησε η νύχτα
και η τσιγγάνα χαρτορίχτρα
μου παν να μην σ’ αγαπήσω
γιατί θα πονώ.
Μα εμένα η καρδιά μου σε αγάπησε
κι όλα τα μυστικά μου στα χάρισε
τα μάτια μας νικάνε τ΄ ανίκητα
και ότι κι μου ζητάνε, στα αζήτητα.
Μα εμένα η καρδιά μου σε αγάπησε
κι όλα τα μυστικά μου στα χάρισε
τα μάτια μας νικάνε τ΄ ανίκητα
και ότι κι μου ζητάνε, στα αζήτητα.