Τ’ Ανίκητα – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version

Μου το ζήτησαν τα χιόνια

και της άνοιξης τα αηδόνια

μου το ζήτησε και η πούλια

να μην σ’ αγαπώ,

μου το ζήτησε η αλμύρα

του Αιγαίου η πορφύρα

μου το ζήτησε και η νύχτα

και άλλο δεν μπορώ.

Μα εμένα η καρδιά μου δεν άκουσε

και όλα τα μυστικά μου στα χάρισε

άστους να μας κοιτάνε, σ’ αγάπησα

και ότι κι μου ζητάνε, παράτησα.

Μου το ζήτησε ο βράχος

όταν ήμουνα μονάχος

μου το φώναξε ο ήλιος

να μην σε κοιτώ,

μου το ζήτησε η νύχτα

και η τσιγγάνα χαρτορίχτρα

μου παν να μην σ’ αγαπήσω

γιατί θα πονώ.

Μα εμένα η καρδιά μου σε αγάπησε

κι όλα τα μυστικά μου στα χάρισε

τα μάτια μας νικάνε τ΄ ανίκητα

και ότι κι μου ζητάνε, στα αζήτητα.

Μα εμένα η καρδιά μου σε αγάπησε

κι όλα τα μυστικά μου στα χάρισε

τα μάτια μας νικάνε τ΄ ανίκητα

και ότι κι μου ζητάνε, στα αζήτητα.