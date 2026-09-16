Τ’ Ανίκητα – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version

Δημήτρης Μπάσης

Από το Άλμπουμ Sasmos που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Μου το ζήτησαν τα χιόνια
και της άνοιξης τα αηδόνια
μου το ζήτησε και η πούλια
να μην σ’ αγαπώ,
μου το ζήτησε η αλμύρα
του Αιγαίου η πορφύρα
μου το ζήτησε και η νύχτα
και άλλο δεν μπορώ.

Μα εμένα η καρδιά μου δεν άκουσε
και όλα τα μυστικά μου στα χάρισε
άστους να μας κοιτάνε, σ’ αγάπησα
και ότι κι μου ζητάνε, παράτησα.

Μου το ζήτησε ο βράχος
όταν ήμουνα μονάχος
μου το φώναξε ο ήλιος
να μην σε κοιτώ,
μου το ζήτησε η νύχτα
και η τσιγγάνα χαρτορίχτρα
μου παν να μην σ’ αγαπήσω
γιατί θα πονώ.

Μα εμένα η καρδιά μου σε αγάπησε
κι όλα τα μυστικά μου στα χάρισε
τα μάτια μας νικάνε τ΄ ανίκητα
και ότι κι μου ζητάνε, στα αζήτητα.

Μα εμένα η καρδιά μου σε αγάπησε
κι όλα τα μυστικά μου στα χάρισε
τα μάτια μας νικάνε τ΄ ανίκητα
και ότι κι μου ζητάνε, στα αζήτητα.

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