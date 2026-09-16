Άλμπουμ

Sasmos

Δημήτρης Μπάσης

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Χehases N’ Agapas (Ponas) – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Σασμός – Original TV Series Soundtrack, Atmospheric Version, Instrumental Version
    Κάθε Μέρα – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Τα Αντίθετα – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Παλιά Πληγή – Ορίτζιναλ Τι-Β
    Φως – Ορίτζιναλ TV Σίριες Σάουντρακ, Ι
    Το Μαζί (Part 1) – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Τ’ Ανίκητα – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Μέρα Χαράς – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Φίλος & Εχθρός – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Η Μάνα – Ορίτζιναλ Τι-Βι Σίρι
    Πετρινή Καρδιά – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Το Μαζί (Part 2) – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Σασμός – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
    Σασμός – Ορίτζιναλ Τι-Βι Σίρις
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