Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Sasmos
Δημήτρης Μπάσης
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Χehases N’ Agapas (Ponas) – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Σασμός – Original TV Series Soundtrack, Atmospheric Version, Instrumental Version
Κάθε Μέρα – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Τα Αντίθετα – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Παλιά Πληγή – Ορίτζιναλ Τι-Β
Φως – Ορίτζιναλ TV Σίριες Σάουντρακ, Ι
Το Μαζί (Part 1) – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Τ’ Ανίκητα – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Μέρα Χαράς – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Φίλος & Εχθρός – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Η Μάνα – Ορίτζιναλ Τι-Βι Σίρι
Πετρινή Καρδιά – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Το Μαζί (Part 2) – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Σασμός – Original TV Series Soundtrack, Instrumental Version
Σασμός – Ορίτζιναλ Τι-Βι Σίρις
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη