Θα πάρω το αμάξι μου

στην τσέπη χαρτζιλίκι

κι απόψε τα μεσάνυχτα

θα `ρθω Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη είσαι μία

στον κόσμο δεν είν’ άλλη

Θεσσαλονίκη μου γλυκιά

πού να `χει τέτοια ομορφιά

και τα δικά σου κάλλη

Θεσσαλονίκη μάγισσα

τραβάς σαν το μαγνήτη

Θεσσαλονίκη μάνα μου

γλυκιά Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη είσαι μια

στον κόσμο δεν είν’ άλλη

Θεσσαλονίκη μου γλυκιά

πού να `χει τέτοια ομορφιά

και τα δικά σου κάλλη

Θεσσαλονίκη είσ’ όμορφη

σ’ όλες τις γειτονιές σου

με τα γλυκά κορίτσια σου

και τις παλιές γωνιές σου