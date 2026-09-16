Άλμπουμ

Thanos Mikroutsikos

Δημήτρης Μπάσης

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Θεσσαλονίκη
    Η Πιο Όμορφη Θάλασσα
    Ο Άμλετ της Σελήνης
    Το Μαχαίρι
    Ερωτικό
    Καράντι
    Η Διακοπή Ζωή
    Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί
    Μια Πίστα Από Φώσφορο
    Στις Γοργόνας Το Φτερό
    Άννα μη κλαις
    Ρόζα
    Αν η μισή μου καρδιά
    A bord de l’aspasia
    Της Θάλασσας Τα Μάγια
    Ο Τόπος Έχει Αλλάξει
    Είσαι Η Πρέβεζα Και Το Κιλκίς
    Αφτούς Τους Έχω Βαρεθεί
    Αντιστροφή Μέτρηση
    Ο Φασισμός
    Spleen
    Armida
    Δεν Είμαι Άλλος
    Πάμε Ξανά Απ’ Την Αρχή
    Βιβλίο Συμβάντων
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Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα και μουσικές νότες.
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