Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Thanos Mikroutsikos
Δημήτρης Μπάσης
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Θεσσαλονίκη
Η Πιο Όμορφη Θάλασσα
Ο Άμλετ της Σελήνης
Το Μαχαίρι
Ερωτικό
Καράντι
Η Διακοπή Ζωή
Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί
Μια Πίστα Από Φώσφορο
Στις Γοργόνας Το Φτερό
Άννα μη κλαις
Ρόζα
Αν η μισή μου καρδιά
A bord de l’aspasia
Της Θάλασσας Τα Μάγια
Ο Τόπος Έχει Αλλάξει
Είσαι Η Πρέβεζα Και Το Κιλκίς
Αφτούς Τους Έχω Βαρεθεί
Αντιστροφή Μέτρηση
Ο Φασισμός
Spleen
Armida
Δεν Είμαι Άλλος
Πάμε Ξανά Απ’ Την Αρχή
Βιβλίο Συμβάντων
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη