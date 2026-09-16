Thanos Mikroutsikos

Θεσσαλονίκη

Η Πιο Όμορφη Θάλασσα

Ο Άμλετ της Σελήνης

Το Μαχαίρι

Ερωτικό

Καράντι

Η Διακοπή Ζωή

Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί

Μια Πίστα Από Φώσφορο

Στις Γοργόνας Το Φτερό

Άννα μη κλαις

Ρόζα

Αν η μισή μου καρδιά

A bord de l’aspasia

Της Θάλασσας Τα Μάγια

Ο Τόπος Έχει Αλλάξει

Είσαι Η Πρέβεζα Και Το Κιλκίς

Αφτούς Τους Έχω Βαρεθεί

Αντιστροφή Μέτρηση

Ο Φασισμός

Spleen

Armida

Δεν Είμαι Άλλος

Πάμε Ξανά Απ’ Την Αρχή

Βιβλίο Συμβάντων