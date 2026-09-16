Άσε Με (Έτσι Είναι Η Αγάπη)

Άσε με να ζω, να υπάρχω κοντά σου

Θα `μαι σαν σκιά που δε βγαίνει μπροστά σου

Δε θα σ’ ενοχλώ, δε θα σου μιλώ

δε θα σ’ αγγίζω

Μόνο να `μαι εδώ σε παρακαλώ

και σ’ εξορκίζω

Άσε με να `μαι ο τελευταίος παλμός της ζωής σου

Άσε με να `μαι η τελευταία ανάσα. η πνοή σου

να `μαι η σκόνη στο καθετί που ακουμπάς

όταν βαδίζεις, αδιαφορείς και πατάς

Εγώ το ασήμαντο, το τόσο μικρό

Άσε με μόνο, μόνο κοντά σου να ζω

Άσε με να ζω, να υπάρχω κοντά σου

θα `μαι μια σταλιά που δεν παίρνει η ματιά σου

Δε θα σου μιλώ, δε θα σ’ ακουμπώ

δε θα σε παινεύω

Μόνο να `μαι εδώ σε παρκαλώ

και σε ικετεύω