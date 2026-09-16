Άλμπουμ

Etsi Ine I Agapi

Δημήτρης Κοργιαλάς

Κυκλοφόρησε το 2009
Λίστα Τραγουδιών
    Όσο Υπάρχει Ο Κόσμος Αυτός
    Άσε Με (Έτσι Είναι Η Αγάπη)
    Μη Με Ρωτάς
    Hey-Hey
    Σε Κρύβω
    Δύο Μέρες
    Δεν Ξέρω Αν Υπάρχει
    Θάλασσα
    Αναπνοές
    Όνειρα
    Τρέχω Σε Σένα
    Disco
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Koita Me