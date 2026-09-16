Κάτω απ’ τα φώτα

Σαν μικρό παιδί χτυπιέμαι και ξεχνιέμαι

Έχω αρχίσει, έχω αρχίσει να φοβάμαι

Τι με έφερε και πάλι εδώ

Κι όλο λέω θα γυρίσει

Θα γυρίσει σαν τον ήλιο

Θα με πάρει απ’ το χέρι να μου πει

"για σένα θα `μαι πάντα εδώ"

Δυο μέρες μακριά σου

Στην άγνωστη πόλη, θυμάμαι ξανά

Δυο μέρες ακόμα μου είπες θα φύγω

Θα γίνω φωτιά

Κάτω απ’ τα φώτα

Σαν μικρό παιδί χτυπιέμαι και ξεχνιέμαι

Έχω αρχίσει, έχω αρχίσει να φοβάμαι

Δε θέλω πια να μείνω εδώ

Κι όσο λέω θα γυρίσει

Θα γυρίσει σαν τον ήλιο

Τόσο απλώνει το σκοτάδι κι η σιωπή

Δεν έμεινε κανείς πια εδώ