Μη με ρωτάς πώς κουβαλώ στην πλάτη μου το χρόνο

Ούτε και για τις μελανιές που μου `κανε στον ώμο

Μη με ρωτάς στο χέρια μου γιατί κρατάω σφαίρα

και γιατί σπρώχνω συνεχώς εσένανε πιο πέρα

Μη με κοιτάζεις με στοργή

εγώ δε θέλω να `μαι μες στους ανθρώπους

εγώ έχω μάθει ν’ αγαπώ σ’ αυτή τη γη

μ’ άλλους τρόπους

Μη με ρωτάς γιατί ποτέ δεν περιμένω κάτι

είναι η ζωή μου θάλασσα από πληγές γεμάτη

Μη με ρωτάς αν μέσα μου ταξίδι η αγάπη κάνει

αυτή συνέχεια ξεκινά, μα εδώ ποτέ δε φτάνει