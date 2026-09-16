Μη Με Ρωτάς
Δημήτρης Κοργιαλάς
Από το Άλμπουμ Etsi Ine I Agapi που κυκλοφόρησε το 2009
Στίχοι
Μη με ρωτάς πώς κουβαλώ στην πλάτη μου το χρόνο
Ούτε και για τις μελανιές που μου `κανε στον ώμο
Μη με ρωτάς στο χέρια μου γιατί κρατάω σφαίρα
και γιατί σπρώχνω συνεχώς εσένανε πιο πέρα
Μη με κοιτάζεις με στοργή
εγώ δε θέλω να `μαι μες στους ανθρώπους
εγώ έχω μάθει ν’ αγαπώ σ’ αυτή τη γη
μ’ άλλους τρόπους
Μη με ρωτάς γιατί ποτέ δεν περιμένω κάτι
είναι η ζωή μου θάλασσα από πληγές γεμάτη
Μη με ρωτάς αν μέσα μου ταξίδι η αγάπη κάνει
αυτή συνέχεια ξεκινά, μα εδώ ποτέ δε φτάνει
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