Πόσο μ’ αρέσει κρυφά να σε βλέπω

Να κλείνεις τα μάτια να φεύγεις μακριά

Τα χέρια να απλώνεις να πιάσεις τον ήλιο

Στ’ αστέρια τη νύχτα όταν λες μυστικά

Πόσο μ’ αρέσει κρυφά να σε βλέπω

Όταν φεύγεις το πρωί για δουλειά

Έχεις μια λάμψη που με ζαλίζει

Που με τραβάει κοντά σου ξανά

Δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο κανένας

Που να σε θέλει όσο εγώ

Κι έρχομαι τόσο κοντά πλησιάζω

Κι ύστερα ντρέπομαι να σου το πω

Δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο κανένας

Που να σε θέλει τόσο τρελά

Που η καρδιά του κομμάτια έχει γίνει

Κι ήτανε μόνο μια σου ματιά

Πόσο μ’ αρέσει κρυφά να σε βλέπω

Θα γίνω αέρας κοντά σου να `ρθω

Στο ίδιο κρεβάτι να πέσω μαζί σου

Να σε ταξιδέψω σε άλλο ουρανό