Πρέπει Να Φύγω Τώρα
Δημήτρης Κοργιαλάς
Από το Άλμπουμ Vasiliki που κυκλοφόρησε το 2009
Στίχοι
Πρέπει να φύγω
Πρέπει να φύγω από σένα να ξεφύγω
Έχω μαζί σου απωθημένα και τα πνίγω
Λέω δε βαριέσαι μπόρα είναι θα περάσει
Μα η βροχή σκοπό δεν έχει να κοπάσει
Κι όλο λέω πως εγώ
Πρέπει να φύγω
Να νιώσω ελεύθερος μακριά σου έστω για λίγο
Βαρέθηκα τα σφάλματά σου να μετρώ
Θέλω να φύγω
Πίσω από ψεύτικα χαμόγελα το κρύβω
Δεν πάει άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ
Χαμένος χρόνος
Έγινα πάλι της καρδιάς μου ο δολοφόνος
Καλύτερα για πάντα εγώ να μείνω μόνος
Να συνεχίσω την υπόλοιπη ζωή μου
Καμιά γυναίκα να μη γίνει φυλακή μου
Κι όλο λέω πως εγώ
Πρέπει να φύγω
Να νιώσω ελεύθερος μακριά σου έστω για λίγο
Βαρέθηκα τα σφάλματά σου να μετρώ
Θέλω να φύγω
Πίσω από ψεύτικα χαμόγελα το κρύβω
Δεν πάει άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ
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