Πρέπει Να Φύγω Τώρα

Πρέπει να φύγω

Πρέπει να φύγω από σένα να ξεφύγω

Έχω μαζί σου απωθημένα και τα πνίγω

Λέω δε βαριέσαι μπόρα είναι θα περάσει

Μα η βροχή σκοπό δεν έχει να κοπάσει

Κι όλο λέω πως εγώ

Πρέπει να φύγω

Να νιώσω ελεύθερος μακριά σου έστω για λίγο

Βαρέθηκα τα σφάλματά σου να μετρώ

Θέλω να φύγω

Πίσω από ψεύτικα χαμόγελα το κρύβω

Δεν πάει άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ

Χαμένος χρόνος

Έγινα πάλι της καρδιάς μου ο δολοφόνος

Καλύτερα για πάντα εγώ να μείνω μόνος

Να συνεχίσω την υπόλοιπη ζωή μου

Καμιά γυναίκα να μη γίνει φυλακή μου

Κι όλο λέω πως εγώ

Πρέπει να φύγω

Να νιώσω ελεύθερος μακριά σου έστω για λίγο

Βαρέθηκα τα σφάλματά σου να μετρώ

Θέλω να φύγω

Πίσω από ψεύτικα χαμόγελα το κρύβω

Δεν πάει άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ