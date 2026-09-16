Βέροια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα

Βασιλική

Δε Με Νοιάζει Πια

Πόσα Μου Φύλαγες

Κύματα

Να Η Οθόνη

Μόνος Στο Λιμάνι

Η Πόλη Της Μοναξιάς

Σαν Κεραυνός

Η Αγάπη Αν Είναι Αυτό

Ο Ρομαντικός

Χόρεψε Μαζί Μου

Γύρνα Ο Καιρός

Ύπνος Απογευματινός

Μες Στην Καρδιά Μου Σ’ Έχω

Δύο Λέξεις Μόνο

Μη Μου Μιλάτε Σήμερα

Τα Κορίτσια

Της Καρδιάς Τα Πέταλα

Για Έναν Πλούσιο Φίλο

Χρόνια Σου Πολλά

Πρέπει Να Φύγω Τώρα

σ’ αυτή την άκρη

Τα Σκουλαρίκια Στο Τραπέζι

Μίλα Μου Γι’ Αγάπη

Άρωμα Από Βανίλια

Μίλα Μου Γι’ Αγάπη – Remix

Τζάμπο

Για Ένα Κομμάτι Ψωμί