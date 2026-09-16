Άλμπουμ

Vasiliki

Δημήτρης Κοργιαλάς

Κυκλοφόρησε το 2009
Λίστα Τραγουδιών
    Βέροια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα
    Βασιλική
    Δε Με Νοιάζει Πια
    Πόσα Μου Φύλαγες
    Κύματα
    Να Η Οθόνη
    Μόνος Στο Λιμάνι
    Η Πόλη Της Μοναξιάς
    Σαν Κεραυνός
    Η Αγάπη Αν Είναι Αυτό
    Ο Ρομαντικός
    Χόρεψε Μαζί Μου
    Γύρνα Ο Καιρός
    Ύπνος Απογευματινός
    Μες Στην Καρδιά Μου Σ’ Έχω
    Δύο Λέξεις Μόνο
    Μη Μου Μιλάτε Σήμερα
    Τα Κορίτσια
    Της Καρδιάς Τα Πέταλα
    Για Έναν Πλούσιο Φίλο
    Χρόνια Σου Πολλά
    Πρέπει Να Φύγω Τώρα
    σ’ αυτή την άκρη
    Τα Σκουλαρίκια Στο Τραπέζι
    Μίλα Μου Γι’ Αγάπη
    Άρωμα Από Βανίλια
    Μίλα Μου Γι’ Αγάπη – Remix
    Τζάμπο
    Για Ένα Κομμάτι Ψωμί
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2024
Tonight
Εξώφυλλο άλμπουμ με ράγες τρένου και αναγραφή Dimitris Korgialas - Berolina
2024
BEROLINA
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με ράγες τρένου σε θολό φόντο
2024
Ma ego mporo
Εξώφυλλο άλμπουμ με φωτεινό διάδρομο και τίτλους στα ελληνικά
2023
Chaos
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με συννεφιασμένο ουρανό και κείμενο
2022
De Tha ‘Rthis Xana
Εξώφυλλο τραγουδιού σε ασπρόμαυρο αφηρημένο φόντο με τον τίτλο Koita Me
2021
Koita Me