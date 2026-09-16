Σύννεφα
Δημήτρης Κοργιαλάς
Από το Άλμπουμ I Zoi Stis Othones που κυκλοφόρησε το 2010
Στίχοι
Σύννεφα στον ουρανό που τρέχετε
κύματα την αμμουδιά που βρέχετε
σβήσατε το σ’ αγαπώ που γράψαμε
και μπροστά στο χωρισμό μας κλάψατε
Η αγάπη αυτή δεν τελειώνει για μας
σ’αγαπάω εγώ μα κι εσύ μ’αγαπάς
κι αν χωρίσαμε εμείς οι μεγάλες στιγμές
έχουν μείνει βαθιά στις δικές μας καρδιές
Ονειρα αφίλητες εικόνες μου
φύγατε και ζω τις νύχτες μόνος μου
σ’έβλεπα να φεύγεις μα δε μίλησα
κι έχασα την άνοιξη που φίλησα
Η αγάπη αυτή δεν τελειώνει για μας
σ’αγαπάω εγώ μα κι εσύ μ’αγαπάς
κι αν χωρίσαμε εμείς οι μεγάλες στιγμές
έχουν μείνει βαθιά στις δικές μας καρδιές
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