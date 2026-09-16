Άλμπουμ

I Zoi Stis Othones

Δημήτρης Κοργιαλάς

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    Συγχώρεσε Με
    Η Στάλες Της Βροχής
    Όλα Τα Θες
    Ζήσε Τη Ζωή Σου
    Μην Κοιτάζεις Πίσω
    Και Να Που Αντέχω
    Σύννεφα
    Σου Κάνω Ένα Δώρο
    Η Αγάπη Είναι Φως
    Άνεμος Γίνε
    Μην Κοιτάζεις Πίσω – Δημήτρης Κοργιαλά
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