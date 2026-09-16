Αγάπη Μου (Φαίδρα)

Αγάπη μου δώρο του Θεού για μένα

τι όνειρα έχω κάνει για σένα

αγάπη μου πού πας χωρίς εμένα

Αν γίνεις δρόμος θα γίνω σταθμός

για να περνάς από μπροστά μου

αν γίνεις πόνος θα γίνω λυγμός

να κλαιν τα μάτια τα δικά μου

κι αν γίνεις ποτάμι θα γίνω γιαλός

να ξεψυχάς κάθε στιγμή στην αγκαλιά μου

να ξεψυχάς στην αγκαλιά μου

Αγάπη μου μοίρα της ζωής για μένα

τι όνειρα και μου πήγαν χαμένα

αγάπη μου δεν ζω χωρίς εσένα

Αν γίνεις δρόμος θα γίνω σταθμός

για να περνάς από μπροστά μου

αν γίνεις πόνος θα γίνω λυγμός

να κλαιν τα μάτια τα δικά μου

κι αν γίνεις ποτάμι θα γίνω γιαλός

να ξεψυχάς κάθε στιγμή στην αγκαλιά μου

να ξεψυχάς στην αγκαλιά μου