Αγάπη Μου (Φαίδρα)
Δημήτρης Μητροπάνος
Από το Άλμπουμ Mikis Theodorakis - Anniversary που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι
Αγάπη μου δώρο του Θεού για μένα
τι όνειρα έχω κάνει για σένα
αγάπη μου πού πας χωρίς εμένα
Αν γίνεις δρόμος θα γίνω σταθμός
για να περνάς από μπροστά μου
αν γίνεις πόνος θα γίνω λυγμός
να κλαιν τα μάτια τα δικά μου
κι αν γίνεις ποτάμι θα γίνω γιαλός
να ξεψυχάς κάθε στιγμή στην αγκαλιά μου
να ξεψυχάς στην αγκαλιά μου
Αγάπη μου μοίρα της ζωής για μένα
τι όνειρα και μου πήγαν χαμένα
αγάπη μου δεν ζω χωρίς εσένα
Αν γίνεις δρόμος θα γίνω σταθμός
για να περνάς από μπροστά μου
αν γίνεις πόνος θα γίνω λυγμός
να κλαιν τα μάτια τα δικά μου
κι αν γίνεις ποτάμι θα γίνω γιαλός
να ξεψυχάς κάθε στιγμή στην αγκαλιά μου
να ξεψυχάς στην αγκαλιά μου
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