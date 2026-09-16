Mikis Theodorakis – Anniversary

The Honeymoon Song (An Thimithis T’ Oniro Mou)

Αν Θυμηθείς Τ’ Όνειρό Μου – Remastered

Άρνησις (Στο Περιγιάλι Το Κρυφό) – Rem

Theme From Zorba The Greek – Remastered

Άσμα Ασμάτων – Ρεμαστερντ

Η Πρώτη Νεκρή

Vegetaciones – Live

Χάθηκα – Ρεμάστερντ

Νύχτα Μαγικιά

Η Γειτονιά Των Αγγέλων – Live From Herod Atticus Theatre, Greece

Les amants de Teruel – Remastered

Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ – Remastered

Κράτησα Τη Ζωή Μου – Remastered

Από Το Παράθυρό Σου – Ρεμάστερντ

Ο Άδωνις – Ρεμάστερντ

Οταν Χτυπήσεις Δυο Φορές

America Insurrecta – Live

Το Μπλόκο Της Καισαριανής – Remastered

Μη Με Προδώσεις – Ρεμάστερντ

Ομορφη Πόλη – Λάιβ

Quatorze Juillet

Σε Πότισα Ροδόσταμο – Remastered

Μέσα Στις Θαλασσινές Σπηλιές – Ρεμαστερν

Στρώσε Το Στρώμα Σου Για Δύο – Ρεμάστερντ

Το Εκκρεμές – Ρεμάστερντ

Μην Ξεχνάς Τον Οροφό – Remastered

Milo – Remastered

Εκείνος Ήταν Μόνος

Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ – Remastered

Ο Άνθρωπος Με Το Γαρύφαλλο – Live From Herod Atticus Theatre, Greece / 1988

Αγάπη Μου (Φαίδρα)

Mirtia – Remastered

Όταν Με Δείτε Να Μιλώ – Remastered

Doxa To Theo – Remastered

Τ’ Όνειρο Καπνός – Ρεμάστερντ

Διότι Δεν Συνεμορφώθην

Τι Ρωμιοσύνη Μην Την Κλαις – Ρε

Κόκκινο Τριαντάφυλλο – Ρεμάστερντ

Αγάπη Μου (Φαίδρα)

Ένα Το Χελιδόνι – Live

Ροδοστάμο Σε Πότισα – Ρεμάστερεντ

Είχα Φύτεψι Μια Καρδιά – Remastered

Νανούρισμα – Ρεμάστερντ

Το Ψωμί Είναι Στο Τραπέζι – Remastered

Στου Κόσμου Την Ανηφοριά – Remastered

Ο Λεβέδης

Αναβάπτιση – Remastered

Εδώ Δεν Προσκυνήσαμε – Remastered

Agapi – Live

Της Δικαιοσύνης Ήλιε – Ρεμάστερντ

Αγάπη Μου (Φαίδρα)

Ροδιά Τετράκλωνη – Ρεμάστερντ

Θλιμμένη Μάτια – Ρεμάστερντ

Η Χαρτάετοι – Remastered

Κουράστηκα Να Σε Κρατώ – From “Μια Σφαίρα Σ

Η Επιστολή – Ρεμάστερντ

Κουβέντα Μ’ Ένα Λουλούδι – Remastered

Της Βροχής Το Νερό – Remastered

Ximeroni – Remastered

Μούβμεντ II – Γιγάδιες Σκέψεις – Live

Όμορφη Πόλη

Παλικάρι – Ρεμάστερντ

Της Ξενιτιάς (Φεγγάρι Μάγια Μου

Marina – Remastered

Πήρα Τους Δρόμους Τ’ Ουρανού – From “Μ

Ποιος Τι Ζωή Μου

Karterema – Remastered

Αρνιεμε – Ρεμάστερντ

Horis Feggaria – Remastered

Αγάπη Μου (Φαίδρα)

Χάθηκα – Ρεμάστερντ

Ανάμεσα Σύρο Και Τζια – Ρεμάστερντ

Μέσα Στα Μαύρα Σου Μαλλιά – Remastered

Του Μικρού Βοριά – Remastered

Εισαγωγή

Ωδή Τετάρτη: Εις Σάμον

Λαός – Ρεμάστερντ

Ο Αδελφός Τον Αδελφό – Remastered

Sinopsi – Remastered

Χάθηκα

Δακρυσμένα Μάτια – Ρεμάστερντ

Πάμε Βόλτα Στα Χανιά – Remastered

Aprilis – Remastered

Το Τριζόνι – Ρεμάστερντ

Το Γελαστό Παιδί – Remastered

Είμαστε Δύο – Λάιβ

Το Κυκλάμινο – Ρεμάστερντ

Λαχτάρισα Μια Χώρα – Remastered

Epivatis – Remastered

Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ

Μέρα Μαγιού Μου Μίσεψες – Remastered

Απαγωγή – Ρεμάστερντ

Ένα Δειλινό – Ρεμάστερντ

Η Μπαλάντα Του Ανδρίκου – Ρεμάστερντ

Ήταν 18 Νοέμβρη – Ρεμάστερντ

Το Σφαγείο – Live

Εδώ Το Φως – Ρεμάστερντ

Sotiri Petroula – Remastered

’80 – Remastered 2003

Στο Περιγιάλι Το Κρυφό

Που Πέταξε Τ’ Αγόρι Μου – Remastered

Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ – Από «Ποια Είναι Η Μαργαρίτα»

Κοιμήσου Αγγελούδι Μου (Νανούρισμα)

Η Μίρει – Ρεμάστερντ

Θα Σου Δώσω Ένα Τόπι Χρυσό – Ρεμά

Λίγο Ακόμα – Απόσπασμα IV / Live From Athens, Greece / 1972

Τα Πατροπαράδοτα (A’) – Remastered

Μια Ξανθιά Απ’ Το Βισμπάντεν – Rem

Αφιέρωμα (Με Σημεία Και Περίστροφο) – Remaster

Κάποτε Θα ‘ρθουν

Βασίλεψες Αστέρι Μου – Ρεμάστερν

Drapetsona – Remastered

Προδομένη Αγάπη – Remastered

Στράτα Τι Στράτα – Remastered

Τον Σεπτέμβριο Θυμάμαι – Remastered

Ποτέ Ποτέ Ποτέ – Απόσπασμα XVII / Live

Στην Ανατολή – Ρεμάστερντ

Η Στίχη Αυτή – Remastered

Apostima – Remastered

Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου

Στο Παραθύρι Στεκόσουν – Ρεμάστερντ

Μάνα Μου Και Παναγία – Remastered

Τον Παύλο Και Τον Νικολιό – Ρεμάστερντ

Γωνία Γωνία – Ρεμάστερντ

Άνοιξε Λίγο Το Παράθυρο – Ρεμάστερντ

Το Παλικάρι Έχει Καημό – Ρεμάστερντ

Και Δε Μίλησε Κανείς – Remastered

Κάτω Απ’ Τα Ρούχα Μου – Ρεμάστερντ

Σαν Να Μην Έζησα Ποτέ – Ρεμάστερντ

Το Τραγούδι Της Ξενιτιάς

Μέρα Μαγιού – Ρεμάστερντ

Σαββατόβραδο – Ρεμάστερντ

Στα Περβόλια – Remastered

Βραδιάζει – Ρεμάστερντ

Το Γελαστό Παιδί – Remastered

Μια Νυχτερίδα Στη Σκέπη – Remastered

Απόνες Εξουσίες – Remastered

Όταν Μιαν Άνοιξη – Remastered

Δάκρυσαν Τα Σεντόνια Μου

Στρώσε Το Στρώμα Σου Για Δυο

Ήσουν Καλός – Remastered

Έχω Μια Αγάπη – Remastered

Κοιμήσου Αγγελούδι Μου (Νανούρισμα) – Rem

Ενα Το Χελιδόνι – Remastered

Χρυσοπράσινο Φύλλο – Remastered

Σ’ Αυτή Τη Γειτονιά – Ρεμάστερντ

Μ’ Ένα Καράβι Όνειρα – Ρεμαστερντ

Δρόμοι Παλιοί – Remastered

Σαν Καφενείο (Αναπόφευκτο) – Remastered

Δραπετσώνα

Η Νήσος Των Αζόρων – Remastered

Ο Καημός – Ρεμάστερντ

Μαργαρίτα Μαγιοπούλα – Ρεμάστερντ

Της Δικαιοσύνης Ήλιε – Ρεμάστερντ

Το Χελιδονάκι – Ρεμάστερντ

Το Σπίτι Μου Είναι Μικρό – Ρεμάστερντ

Κιμήσου Παλικάρι (Θ’ Αλλάξει Το Φεγγάρι

Έτσι Μικρό Ήταν Τ’ Όνειρο Μας – Ρε

Νυχτώνει – Φαίδρα

Παράπονο

I Romvia – Remastered

Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου – Ρεμάστερντ

Το Φεγγάρι Κάνει Βόλτα – Remastered

Της Αγάπης Έματα – Remastered

Αροδαφνούσα – Ρεμάστερντ

Ο Δικαστής – Ρεμαστέρντ

Νύχτα Δίχως Άκρη – Έντιτ

Την Πόρτα Ανοίγω Το Βράδυ – Live

Η Αρκούδα – Ρεμάστερντ

Δρόμοι Παλιοί

Καράβι Καλοτάξιδο – Remastered

Παράπονο – Remastered

Αυτούς Που Βλέπεις – Remastered

Με Το Λίχνο Του Άστρου – Ρεμάστερντ

Ματωμένο Φεγγάρι – Ρεμάστερντ

Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ – Remastered

Βγάλε Τα Μαύρα Πανιά – Remastered

Μοιρολόι Της Βροχής – Remastered

Για Τι Ζωή Σου Μου ‘λεγες – Remastered

Νύχτα Μαγικιά – Live

Ο Ουρανός Είναι Κλειστός

Drapetsona – Remastered

Βάρκα Στο Γιαλό – Remastered

Ανοίγω Το Στόμα Μου

Αυτά Τα Δέντρα

Μέσα Σε Κήπο Κάθισα – Ριμάστερντ

Δρόμοι Που Χάθηκα – Λάιβ

Κάποτε Θα ‘ρθουν Να Σου Πουν

Μελαχρινή Μου Κοπέλα

Βρέχει Στη Φτωχογειτονιά – Ρεμάστερντ

Ο Μίμης Ο Τσιγγάνος – Remastered

Οταν Σφίγγουν Το Χέρι – Ρεμάστερντ

Έχεις Μάτια Το Φεγγάρι – Remastered

Ένα Τραγούδι Αλλιώτικο – Remastered

Αν μ’ αγαπάς αγάπη μου

Hartaetos – Finale – Remastered

Σε Πιο Βουνό – Ρεμάστερντ

Δέντρο Το Δέντρο – Ρεμάστερντ

Στο Έρημο Λιμάνι

Θα Σημάνουν Οι Καμπάνες – Ρεμάστερντ