Άλμπουμ

Mikis Theodorakis – Anniversary

Δημήτρης Μητροπάνος

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    The Honeymoon Song (An Thimithis T’ Oniro Mou)
    Αν Θυμηθείς Τ’ Όνειρό Μου – Remastered
    Άρνησις (Στο Περιγιάλι Το Κρυφό) – Rem
    Theme From Zorba The Greek – Remastered
    Άσμα Ασμάτων – Ρεμαστερντ
    Η Πρώτη Νεκρή
    Vegetaciones – Live
    Χάθηκα – Ρεμάστερντ
    Νύχτα Μαγικιά
    Η Γειτονιά Των Αγγέλων – Live From Herod Atticus Theatre, Greece
    Les amants de Teruel – Remastered
    Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ – Remastered
    Κράτησα Τη Ζωή Μου – Remastered
    Από Το Παράθυρό Σου – Ρεμάστερντ
    Ο Άδωνις – Ρεμάστερντ
    Οταν Χτυπήσεις Δυο Φορές
    America Insurrecta – Live
    Το Μπλόκο Της Καισαριανής – Remastered
    Μη Με Προδώσεις – Ρεμάστερντ
    Ομορφη Πόλη – Λάιβ
    Quatorze Juillet
    Σε Πότισα Ροδόσταμο – Remastered
    Μέσα Στις Θαλασσινές Σπηλιές – Ρεμαστερν
    Στρώσε Το Στρώμα Σου Για Δύο – Ρεμάστερντ
    Το Εκκρεμές – Ρεμάστερντ
    Μην Ξεχνάς Τον Οροφό – Remastered
    Milo – Remastered
    Εκείνος Ήταν Μόνος
    Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ – Remastered
    Ο Άνθρωπος Με Το Γαρύφαλλο – Live From Herod Atticus Theatre, Greece / 1988
    Αγάπη Μου (Φαίδρα)
    Mirtia – Remastered
    Όταν Με Δείτε Να Μιλώ – Remastered
    Doxa To Theo – Remastered
    Τ’ Όνειρο Καπνός – Ρεμάστερντ
    Διότι Δεν Συνεμορφώθην
    Τι Ρωμιοσύνη Μην Την Κλαις – Ρε
    Κόκκινο Τριαντάφυλλο – Ρεμάστερντ
    Αγάπη Μου (Φαίδρα)
    Ένα Το Χελιδόνι – Live
    Ροδοστάμο Σε Πότισα – Ρεμάστερεντ
    Είχα Φύτεψι Μια Καρδιά – Remastered
    Νανούρισμα – Ρεμάστερντ
    Το Ψωμί Είναι Στο Τραπέζι – Remastered
    Στου Κόσμου Την Ανηφοριά – Remastered
    Ο Λεβέδης
    Αναβάπτιση – Remastered
    Εδώ Δεν Προσκυνήσαμε – Remastered
    Agapi – Live
    Της Δικαιοσύνης Ήλιε – Ρεμάστερντ
    Αγάπη Μου (Φαίδρα)
    Ροδιά Τετράκλωνη – Ρεμάστερντ
    Θλιμμένη Μάτια – Ρεμάστερντ
    Η Χαρτάετοι – Remastered
    Κουράστηκα Να Σε Κρατώ – From “Μια Σφαίρα Σ
    Η Επιστολή – Ρεμάστερντ
    Κουβέντα Μ’ Ένα Λουλούδι – Remastered
    Της Βροχής Το Νερό – Remastered
    Ximeroni – Remastered
    Μούβμεντ II – Γιγάδιες Σκέψεις – Live
    Όμορφη Πόλη
    Παλικάρι – Ρεμάστερντ
    Της Ξενιτιάς (Φεγγάρι Μάγια Μου
    Marina – Remastered
    Πήρα Τους Δρόμους Τ’ Ουρανού – From “Μ
    Ποιος Τι Ζωή Μου
    Karterema – Remastered
    Αρνιεμε – Ρεμάστερντ
    Horis Feggaria – Remastered
    Αγάπη Μου (Φαίδρα)
    Χάθηκα – Ρεμάστερντ
    Ανάμεσα Σύρο Και Τζια – Ρεμάστερντ
    Μέσα Στα Μαύρα Σου Μαλλιά – Remastered
    Του Μικρού Βοριά – Remastered
    Εισαγωγή
    Ωδή Τετάρτη: Εις Σάμον
    Λαός – Ρεμάστερντ
    Ο Αδελφός Τον Αδελφό – Remastered
    Sinopsi – Remastered
    Χάθηκα
    Δακρυσμένα Μάτια – Ρεμάστερντ
    Πάμε Βόλτα Στα Χανιά – Remastered
    Aprilis – Remastered
    Το Τριζόνι – Ρεμάστερντ
    Το Γελαστό Παιδί – Remastered
    Είμαστε Δύο – Λάιβ
    Το Κυκλάμινο – Ρεμάστερντ
    Λαχτάρισα Μια Χώρα – Remastered
    Epivatis – Remastered
    Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ
    Μέρα Μαγιού Μου Μίσεψες – Remastered
    Απαγωγή – Ρεμάστερντ
    Ένα Δειλινό – Ρεμάστερντ
    Η Μπαλάντα Του Ανδρίκου – Ρεμάστερντ
    Ήταν 18 Νοέμβρη – Ρεμάστερντ
    Το Σφαγείο – Live
    Εδώ Το Φως – Ρεμάστερντ
    Sotiri Petroula – Remastered
    ’80 – Remastered 2003
    Στο Περιγιάλι Το Κρυφό
    Που Πέταξε Τ’ Αγόρι Μου – Remastered
    Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ – Από «Ποια Είναι Η Μαργαρίτα»
    Κοιμήσου Αγγελούδι Μου (Νανούρισμα)
    Η Μίρει – Ρεμάστερντ
    Θα Σου Δώσω Ένα Τόπι Χρυσό – Ρεμά
    Λίγο Ακόμα – Απόσπασμα IV / Live From Athens, Greece / 1972
    Τα Πατροπαράδοτα (A’) – Remastered
    Μια Ξανθιά Απ’ Το Βισμπάντεν – Rem
    Αφιέρωμα (Με Σημεία Και Περίστροφο) – Remaster
    Κάποτε Θα ‘ρθουν
    Βασίλεψες Αστέρι Μου – Ρεμάστερν
    Drapetsona – Remastered
    Προδομένη Αγάπη – Remastered
    Στράτα Τι Στράτα – Remastered
    Τον Σεπτέμβριο Θυμάμαι – Remastered
    Ποτέ Ποτέ Ποτέ – Απόσπασμα XVII / Live
    Στην Ανατολή – Ρεμάστερντ
    Η Στίχη Αυτή – Remastered
    Apostima – Remastered
    Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου
    Στο Παραθύρι Στεκόσουν – Ρεμάστερντ
    Μάνα Μου Και Παναγία – Remastered
    Τον Παύλο Και Τον Νικολιό – Ρεμάστερντ
    Γωνία Γωνία – Ρεμάστερντ
    Άνοιξε Λίγο Το Παράθυρο – Ρεμάστερντ
    Το Παλικάρι Έχει Καημό – Ρεμάστερντ
    Και Δε Μίλησε Κανείς – Remastered
    Κάτω Απ’ Τα Ρούχα Μου – Ρεμάστερντ
    Σαν Να Μην Έζησα Ποτέ – Ρεμάστερντ
    Το Τραγούδι Της Ξενιτιάς
    Μέρα Μαγιού – Ρεμάστερντ
    Σαββατόβραδο – Ρεμάστερντ
    Στα Περβόλια – Remastered
    Βραδιάζει – Ρεμάστερντ
    Το Γελαστό Παιδί – Remastered
    Μια Νυχτερίδα Στη Σκέπη – Remastered
    Απόνες Εξουσίες – Remastered
    Όταν Μιαν Άνοιξη – Remastered
    Δάκρυσαν Τα Σεντόνια Μου
    Στρώσε Το Στρώμα Σου Για Δυο
    Ήσουν Καλός – Remastered
    Έχω Μια Αγάπη – Remastered
    Κοιμήσου Αγγελούδι Μου (Νανούρισμα) – Rem
    Ενα Το Χελιδόνι – Remastered
    Χρυσοπράσινο Φύλλο – Remastered
    Σ’ Αυτή Τη Γειτονιά – Ρεμάστερντ
    Μ’ Ένα Καράβι Όνειρα – Ρεμαστερντ
    Δρόμοι Παλιοί – Remastered
    Σαν Καφενείο (Αναπόφευκτο) – Remastered
    Δραπετσώνα
    Η Νήσος Των Αζόρων – Remastered
    Ο Καημός – Ρεμάστερντ
    Μαργαρίτα Μαγιοπούλα – Ρεμάστερντ
    Της Δικαιοσύνης Ήλιε – Ρεμάστερντ
    Το Χελιδονάκι – Ρεμάστερντ
    Το Σπίτι Μου Είναι Μικρό – Ρεμάστερντ
    Κιμήσου Παλικάρι (Θ’ Αλλάξει Το Φεγγάρι
    Έτσι Μικρό Ήταν Τ’ Όνειρο Μας – Ρε
    Νυχτώνει – Φαίδρα
    Παράπονο
    I Romvia – Remastered
    Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου – Ρεμάστερντ
    Το Φεγγάρι Κάνει Βόλτα – Remastered
    Της Αγάπης Έματα – Remastered
    Αροδαφνούσα – Ρεμάστερντ
    Ο Δικαστής – Ρεμαστέρντ
    Νύχτα Δίχως Άκρη – Έντιτ
    Την Πόρτα Ανοίγω Το Βράδυ – Live
    Η Αρκούδα – Ρεμάστερντ
    Δρόμοι Παλιοί
    Καράβι Καλοτάξιδο – Remastered
    Παράπονο – Remastered
    Αυτούς Που Βλέπεις – Remastered
    Με Το Λίχνο Του Άστρου – Ρεμάστερντ
    Ματωμένο Φεγγάρι – Ρεμάστερντ
    Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ – Remastered
    Βγάλε Τα Μαύρα Πανιά – Remastered
    Μοιρολόι Της Βροχής – Remastered
    Για Τι Ζωή Σου Μου ‘λεγες – Remastered
    Νύχτα Μαγικιά – Live
    Ο Ουρανός Είναι Κλειστός
    Drapetsona – Remastered
    Βάρκα Στο Γιαλό – Remastered
    Ανοίγω Το Στόμα Μου
    Αυτά Τα Δέντρα
    Μέσα Σε Κήπο Κάθισα – Ριμάστερντ
    Δρόμοι Που Χάθηκα – Λάιβ
    Κάποτε Θα ‘ρθουν Να Σου Πουν
    Μελαχρινή Μου Κοπέλα
    Βρέχει Στη Φτωχογειτονιά – Ρεμάστερντ
    Ο Μίμης Ο Τσιγγάνος – Remastered
    Οταν Σφίγγουν Το Χέρι – Ρεμάστερντ
    Έχεις Μάτια Το Φεγγάρι – Remastered
    Ένα Τραγούδι Αλλιώτικο – Remastered
    Αν μ’ αγαπάς αγάπη μου
    Hartaetos – Finale – Remastered
    Σε Πιο Βουνό – Ρεμάστερντ
    Δέντρο Το Δέντρο – Ρεμάστερντ
    Στο Έρημο Λιμάνι
    Θα Σημάνουν Οι Καμπάνες – Ρεμάστερντ
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