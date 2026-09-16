Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2014
Mikis Theodorakis – Anniversary
Δημήτρης Μητροπάνος
Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
The Honeymoon Song (An Thimithis T’ Oniro Mou)
Αν Θυμηθείς Τ’ Όνειρό Μου – Remastered
Άρνησις (Στο Περιγιάλι Το Κρυφό) – Rem
Theme From Zorba The Greek – Remastered
Άσμα Ασμάτων – Ρεμαστερντ
Η Πρώτη Νεκρή
Vegetaciones – Live
Χάθηκα – Ρεμάστερντ
Νύχτα Μαγικιά
Η Γειτονιά Των Αγγέλων – Live From Herod Atticus Theatre, Greece
Les amants de Teruel – Remastered
Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ – Remastered
Κράτησα Τη Ζωή Μου – Remastered
Από Το Παράθυρό Σου – Ρεμάστερντ
Ο Άδωνις – Ρεμάστερντ
Οταν Χτυπήσεις Δυο Φορές
America Insurrecta – Live
Το Μπλόκο Της Καισαριανής – Remastered
Μη Με Προδώσεις – Ρεμάστερντ
Ομορφη Πόλη – Λάιβ
Quatorze Juillet
Σε Πότισα Ροδόσταμο – Remastered
Μέσα Στις Θαλασσινές Σπηλιές – Ρεμαστερν
Στρώσε Το Στρώμα Σου Για Δύο – Ρεμάστερντ
Το Εκκρεμές – Ρεμάστερντ
Μην Ξεχνάς Τον Οροφό – Remastered
Milo – Remastered
Εκείνος Ήταν Μόνος
Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ – Remastered
Ο Άνθρωπος Με Το Γαρύφαλλο – Live From Herod Atticus Theatre, Greece / 1988
Αγάπη Μου (Φαίδρα)
Mirtia – Remastered
Όταν Με Δείτε Να Μιλώ – Remastered
Doxa To Theo – Remastered
Τ’ Όνειρο Καπνός – Ρεμάστερντ
Διότι Δεν Συνεμορφώθην
Τι Ρωμιοσύνη Μην Την Κλαις – Ρε
Κόκκινο Τριαντάφυλλο – Ρεμάστερντ
Αγάπη Μου (Φαίδρα)
Ένα Το Χελιδόνι – Live
Ροδοστάμο Σε Πότισα – Ρεμάστερεντ
Είχα Φύτεψι Μια Καρδιά – Remastered
Νανούρισμα – Ρεμάστερντ
Το Ψωμί Είναι Στο Τραπέζι – Remastered
Στου Κόσμου Την Ανηφοριά – Remastered
Ο Λεβέδης
Αναβάπτιση – Remastered
Εδώ Δεν Προσκυνήσαμε – Remastered
Agapi – Live
Της Δικαιοσύνης Ήλιε – Ρεμάστερντ
Αγάπη Μου (Φαίδρα)
Ροδιά Τετράκλωνη – Ρεμάστερντ
Θλιμμένη Μάτια – Ρεμάστερντ
Η Χαρτάετοι – Remastered
Κουράστηκα Να Σε Κρατώ – From “Μια Σφαίρα Σ
Η Επιστολή – Ρεμάστερντ
Κουβέντα Μ’ Ένα Λουλούδι – Remastered
Της Βροχής Το Νερό – Remastered
Ximeroni – Remastered
Μούβμεντ II – Γιγάδιες Σκέψεις – Live
Όμορφη Πόλη
Παλικάρι – Ρεμάστερντ
Της Ξενιτιάς (Φεγγάρι Μάγια Μου
Marina – Remastered
Πήρα Τους Δρόμους Τ’ Ουρανού – From “Μ
Ποιος Τι Ζωή Μου
Karterema – Remastered
Αρνιεμε – Ρεμάστερντ
Horis Feggaria – Remastered
Αγάπη Μου (Φαίδρα)
Χάθηκα – Ρεμάστερντ
Ανάμεσα Σύρο Και Τζια – Ρεμάστερντ
Μέσα Στα Μαύρα Σου Μαλλιά – Remastered
Του Μικρού Βοριά – Remastered
Εισαγωγή
Ωδή Τετάρτη: Εις Σάμον
Λαός – Ρεμάστερντ
Ο Αδελφός Τον Αδελφό – Remastered
Sinopsi – Remastered
Χάθηκα
Δακρυσμένα Μάτια – Ρεμάστερντ
Πάμε Βόλτα Στα Χανιά – Remastered
Aprilis – Remastered
Το Τριζόνι – Ρεμάστερντ
Το Γελαστό Παιδί – Remastered
Είμαστε Δύο – Λάιβ
Το Κυκλάμινο – Ρεμάστερντ
Λαχτάρισα Μια Χώρα – Remastered
Epivatis – Remastered
Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ
Μέρα Μαγιού Μου Μίσεψες – Remastered
Απαγωγή – Ρεμάστερντ
Ένα Δειλινό – Ρεμάστερντ
Η Μπαλάντα Του Ανδρίκου – Ρεμάστερντ
Ήταν 18 Νοέμβρη – Ρεμάστερντ
Το Σφαγείο – Live
Εδώ Το Φως – Ρεμάστερντ
Sotiri Petroula – Remastered
’80 – Remastered 2003
Στο Περιγιάλι Το Κρυφό
Που Πέταξε Τ’ Αγόρι Μου – Remastered
Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ – Από «Ποια Είναι Η Μαργαρίτα»
Κοιμήσου Αγγελούδι Μου (Νανούρισμα)
Η Μίρει – Ρεμάστερντ
Θα Σου Δώσω Ένα Τόπι Χρυσό – Ρεμά
Λίγο Ακόμα – Απόσπασμα IV / Live From Athens, Greece / 1972
Τα Πατροπαράδοτα (A’) – Remastered
Μια Ξανθιά Απ’ Το Βισμπάντεν – Rem
Αφιέρωμα (Με Σημεία Και Περίστροφο) – Remaster
Κάποτε Θα ‘ρθουν
Βασίλεψες Αστέρι Μου – Ρεμάστερν
Drapetsona – Remastered
Προδομένη Αγάπη – Remastered
Στράτα Τι Στράτα – Remastered
Τον Σεπτέμβριο Θυμάμαι – Remastered
Ποτέ Ποτέ Ποτέ – Απόσπασμα XVII / Live
Στην Ανατολή – Ρεμάστερντ
Η Στίχη Αυτή – Remastered
Apostima – Remastered
Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου
Στο Παραθύρι Στεκόσουν – Ρεμάστερντ
Μάνα Μου Και Παναγία – Remastered
Τον Παύλο Και Τον Νικολιό – Ρεμάστερντ
Γωνία Γωνία – Ρεμάστερντ
Άνοιξε Λίγο Το Παράθυρο – Ρεμάστερντ
Το Παλικάρι Έχει Καημό – Ρεμάστερντ
Και Δε Μίλησε Κανείς – Remastered
Κάτω Απ’ Τα Ρούχα Μου – Ρεμάστερντ
Σαν Να Μην Έζησα Ποτέ – Ρεμάστερντ
Το Τραγούδι Της Ξενιτιάς
Μέρα Μαγιού – Ρεμάστερντ
Σαββατόβραδο – Ρεμάστερντ
Στα Περβόλια – Remastered
Βραδιάζει – Ρεμάστερντ
Το Γελαστό Παιδί – Remastered
Μια Νυχτερίδα Στη Σκέπη – Remastered
Απόνες Εξουσίες – Remastered
Όταν Μιαν Άνοιξη – Remastered
Δάκρυσαν Τα Σεντόνια Μου
Στρώσε Το Στρώμα Σου Για Δυο
Ήσουν Καλός – Remastered
Έχω Μια Αγάπη – Remastered
Κοιμήσου Αγγελούδι Μου (Νανούρισμα) – Rem
Ενα Το Χελιδόνι – Remastered
Χρυσοπράσινο Φύλλο – Remastered
Σ’ Αυτή Τη Γειτονιά – Ρεμάστερντ
Μ’ Ένα Καράβι Όνειρα – Ρεμαστερντ
Δρόμοι Παλιοί – Remastered
Σαν Καφενείο (Αναπόφευκτο) – Remastered
Δραπετσώνα
Η Νήσος Των Αζόρων – Remastered
Ο Καημός – Ρεμάστερντ
Μαργαρίτα Μαγιοπούλα – Ρεμάστερντ
Της Δικαιοσύνης Ήλιε – Ρεμάστερντ
Το Χελιδονάκι – Ρεμάστερντ
Το Σπίτι Μου Είναι Μικρό – Ρεμάστερντ
Κιμήσου Παλικάρι (Θ’ Αλλάξει Το Φεγγάρι
Έτσι Μικρό Ήταν Τ’ Όνειρο Μας – Ρε
Νυχτώνει – Φαίδρα
Παράπονο
I Romvia – Remastered
Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου – Ρεμάστερντ
Το Φεγγάρι Κάνει Βόλτα – Remastered
Της Αγάπης Έματα – Remastered
Αροδαφνούσα – Ρεμάστερντ
Ο Δικαστής – Ρεμαστέρντ
Νύχτα Δίχως Άκρη – Έντιτ
Την Πόρτα Ανοίγω Το Βράδυ – Live
Η Αρκούδα – Ρεμάστερντ
Δρόμοι Παλιοί
Καράβι Καλοτάξιδο – Remastered
Παράπονο – Remastered
Αυτούς Που Βλέπεις – Remastered
Με Το Λίχνο Του Άστρου – Ρεμάστερντ
Ματωμένο Φεγγάρι – Ρεμάστερντ
Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ – Remastered
Βγάλε Τα Μαύρα Πανιά – Remastered
Μοιρολόι Της Βροχής – Remastered
Για Τι Ζωή Σου Μου ‘λεγες – Remastered
Νύχτα Μαγικιά – Live
Ο Ουρανός Είναι Κλειστός
Drapetsona – Remastered
Βάρκα Στο Γιαλό – Remastered
Ανοίγω Το Στόμα Μου
Αυτά Τα Δέντρα
Μέσα Σε Κήπο Κάθισα – Ριμάστερντ
Δρόμοι Που Χάθηκα – Λάιβ
Κάποτε Θα ‘ρθουν Να Σου Πουν
Μελαχρινή Μου Κοπέλα
Βρέχει Στη Φτωχογειτονιά – Ρεμάστερντ
Ο Μίμης Ο Τσιγγάνος – Remastered
Οταν Σφίγγουν Το Χέρι – Ρεμάστερντ
Έχεις Μάτια Το Φεγγάρι – Remastered
Ένα Τραγούδι Αλλιώτικο – Remastered
Αν μ’ αγαπάς αγάπη μου
Hartaetos – Finale – Remastered
Σε Πιο Βουνό – Ρεμάστερντ
Δέντρο Το Δέντρο – Ρεμάστερντ
Στο Έρημο Λιμάνι
Θα Σημάνουν Οι Καμπάνες – Ρεμάστερντ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη