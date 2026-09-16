Σαν Να Μην Έζησα Ποτέ – Ρεμάστερντ

Σαν να μην έζησα ποτέ... όνειρο όλα φάνηκαν... σαν να μην έζησα ποτέ... τά όνειρα μου όλα χάθηκαν.... όταν θά λάβεις τούτο εδώ... θά έχω πια πεθάνει...κι από τόν τάφο μου έρωτα... μυρίζει το λιβάνι... Ετούτο εδώ το μύνημα.... στο έχω ξαναστείλει...μα νά περνάς καμμιά φορά... να ανάβεις το καντήλι.... σαν να μην έζησα ποτέ... τά όνειρα μου όλα χάθηκαν... σαν να μην έζησα ποτέ...οι αγάπες μου ξεχάστηκαν....