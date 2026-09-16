Παράπονο – Remastered

Κι αν ήρθες σαν φίλος νοτιάς,

εχθρός τώρα φεύγεις βοριάς

και χάνεσαι

ποιας νύχτας σε παίρνει στρατί

κι ο πόνος μου μια φυλακή

γιατί, γιατί, γιατί φεύγεις γιατί;

Παράπονο το δάκρυ μου

παράπονο να κλαιν κι οι δυνατοί

παράπονο το δάκρυ μου

παράπονο κι ατέλειωτα γιατί

γιατί, γιατί, γιατί φεύγεις γιατί

γιατί, γιατί, γιατί πες μου γιατί...

Κι αν ήρθες σαν ήλιου φιλί πληγή

φεύγεις τώρα πληγή

και χάνομαι

για πες τι να πω της καρδιάς

αφού θα της γίνεις φονιάς

γιατί, γιατί, γιατί φεύγεις πού πας;