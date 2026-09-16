Ο Χάρος Βγήκε Παγανιά – Λάιβ Φρομ Ηρώδει

Ο χάρος βγήκε, βγήκε παγανιά

μεσ’ στη δική μου γειτονιά

κι από τον πολύ συλλογισμό

έχασε το λογαριασμό

Κι από μια πόρτα χαμηλή

κι από μια σκοτεινή αυλή

βγήκε κλεφτά, κλεφτά ο σιδεράς

ο σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς

Ο χάρος βγήκε, βγήκε παγανιά

μεσ’ στη δική μου γειτονιά

Ο χάρος βγήκε, βγήκε παγανιά

και θέρισε μια γειτονιά

και έγινε μαύρος ουρανός

και ανεμοζάλη και καπνός