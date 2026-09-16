Ta Megala Tragoudia

Επιστράτευση 20 Ιουλίου ’74

Αύριο Πάλι – Remastered 2005

Ντε Λες Κουβέντα – Λάιβ Φρομ Ηρώδει

Μη Μου Χτυπάς Τα Μεσάνυχτα Την Πόρτα

Τούτο Το Βράδυ

Delenda Est (Erinoula Mou) – Live From Herod Atticus Theatre, Athens / 1999

Στην Ελευσίνα Μια Φορά

Το Γράμμα Της Δευτέρας

Gouokman – Live From Irodio Theatre / 1999

Πειραιώτισσα

Θυμάσαι Στην Ελλάδα

Μια Φισαρμόνικα Που Κλαίει – Live From Ιρό

Μ’ Ένα Παράπονο – Remastered 2005

Όνειρο – Λάιβ Φρομ Ηρώδειο Θέατρο / 1

Η Πόλις

Απόψε Μην Αργείς

Κι Αν Ο Αέρας Φυσά

Ο Άγιος Φεβρουάριος – Λάιβ Φρομ Ηρώ

Άπονη Καρδιά

Πρέβεζα

Στη Σμύρνη Και Στο Αϊβαλί – Live From Herodion Theatre, Athens / 1999

Το Σπίτι Στην Ανηφοριά – Λάιβ Φρομ Ηρώ

Είναι Παλιό Το Λιμάνι

Αυτά Τα Χέρια – From “Ένα Αστείο Κορίτσι”

Με Γνώρισες Φτωχόπαιδο

Πες Της Το Μ’ Ένα Γιουκαλίλι

Ο Χάρος Βγήκε Παγανιά – Λάιβ Φρομ Ηρώδει

Σ’ Έβλεπα Στα Μάτια – Remastered 2005

Κι Ύστερα Πάλι Λες

Stamatis Komninos – Live From Irodio Theatre, Athens / 1999

Στου Προφήτη Ηλία

Σαν Τον Τσε Γκεβάρα

Και Αν Φταίει Κανείς – Live From Ηρώδειο Theatre,

Στο Άγιον Όρος

Άλλος Για Χίο Τράβηξε – Live From Herodion Theatre, Athens / 1999

Ιχάμε Περιφάνια – Ρεμάστερντ 200

Πήρες Το Μεγάλο Δρόμο

Μακρινή της Αγάπης Ώρα

Η Σούστα Πήγαινε Μπροστά – Live From Herodion

Βρέχει Ο Θεός

Ένα Παλιό Ζεϊμπέκικο – Remastered 20

Μη Το Ψάχνεις… Δεν Πειράζει – Λάιβ Από Το Ωδ

Με Το Πρώτο Λεωφορείο

Κάποιο Τρένο – Remastered 2015

Ταξιδιώτης Του Πάδος – Live From Ηρώδειο Theatre