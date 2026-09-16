Άλμπουμ

Ta Megala Tragoudia

Δημήτρης Μητροπάνος

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Επιστράτευση 20 Ιουλίου ’74
    Αύριο Πάλι – Remastered 2005
    Ντε Λες Κουβέντα – Λάιβ Φρομ Ηρώδει
    Μη Μου Χτυπάς Τα Μεσάνυχτα Την Πόρτα
    Τούτο Το Βράδυ
    Delenda Est (Erinoula Mou) – Live From Herod Atticus Theatre, Athens / 1999
    Στην Ελευσίνα Μια Φορά
    Το Γράμμα Της Δευτέρας
    Gouokman – Live From Irodio Theatre / 1999
    Πειραιώτισσα
    Θυμάσαι Στην Ελλάδα
    Μια Φισαρμόνικα Που Κλαίει – Live From Ιρό
    Μ’ Ένα Παράπονο – Remastered 2005
    Όνειρο – Λάιβ Φρομ Ηρώδειο Θέατρο / 1
    Η Πόλις
    Απόψε Μην Αργείς
    Κι Αν Ο Αέρας Φυσά
    Ο Άγιος Φεβρουάριος – Λάιβ Φρομ Ηρώ
    Άπονη Καρδιά
    Πρέβεζα
    Στη Σμύρνη Και Στο Αϊβαλί – Live From Herodion Theatre, Athens / 1999
    Το Σπίτι Στην Ανηφοριά – Λάιβ Φρομ Ηρώ
    Είναι Παλιό Το Λιμάνι
    Αυτά Τα Χέρια – From “Ένα Αστείο Κορίτσι”
    Με Γνώρισες Φτωχόπαιδο
    Πες Της Το Μ’ Ένα Γιουκαλίλι
    Ο Χάρος Βγήκε Παγανιά – Λάιβ Φρομ Ηρώδει
    Σ’ Έβλεπα Στα Μάτια – Remastered 2005
    Κι Ύστερα Πάλι Λες
    Stamatis Komninos – Live From Irodio Theatre, Athens / 1999
    Στου Προφήτη Ηλία
    Σαν Τον Τσε Γκεβάρα
    Και Αν Φταίει Κανείς – Live From Ηρώδειο Theatre,
    Στο Άγιον Όρος
    Άλλος Για Χίο Τράβηξε – Live From Herodion Theatre, Athens / 1999
    Ιχάμε Περιφάνια – Ρεμάστερντ 200
    Πήρες Το Μεγάλο Δρόμο
    Μακρινή της Αγάπης Ώρα
    Η Σούστα Πήγαινε Μπροστά – Live From Herodion
    Βρέχει Ο Θεός
    Ένα Παλιό Ζεϊμπέκικο – Remastered 20
    Μη Το Ψάχνεις… Δεν Πειράζει – Λάιβ Από Το Ωδ
    Με Το Πρώτο Λεωφορείο
    Κάποιο Τρένο – Remastered 2015
    Ταξιδιώτης Του Πάδος – Live From Ηρώδειο Theatre
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρο πορτρέτο άνδρα με μαύρο ζιβάγκο σε σκούρο φόντο και τίτλο «Ζεϊμπέκικος Μητροπάνος».
2025
Zeibekikos Mitropanos
Ασπρόμαυρη φωτογραφία τραγουδιστή με μικρόφωνο σε σκηνή και κείμενο
2023
Zodana Epi Skinis
Άνδρας τραγουδιστής καθιστός πάνω σε vintage μπαούλο ταξιδιού
2022
Dimitris Mitropanos sto Repeat
Ασπρόμαυρη φωτογραφία τραγουδιστή με μικρόφωνο σε εξώφυλλο δίσκου
2022
Krifa 2 (Live From Athens, Greece)
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με τζιν πουκάμισο και φόντο τη θάλασσα σε εξώφυλλο δίσκου
2020
Δημήτρης Μητροπάνος – Μπαλάντες
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο δίσκου με άνδρα που κοιτάζει ψηλά με σταυρωμένα χέρια
2016
Mia Ekdromi Ine I Zoi Mou