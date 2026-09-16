Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2015
Ta Megala Tragoudia
Δημήτρης Μητροπάνος
Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
Επιστράτευση 20 Ιουλίου ’74
Αύριο Πάλι – Remastered 2005
Ντε Λες Κουβέντα – Λάιβ Φρομ Ηρώδει
Μη Μου Χτυπάς Τα Μεσάνυχτα Την Πόρτα
Τούτο Το Βράδυ
Delenda Est (Erinoula Mou) – Live From Herod Atticus Theatre, Athens / 1999
Στην Ελευσίνα Μια Φορά
Το Γράμμα Της Δευτέρας
Gouokman – Live From Irodio Theatre / 1999
Πειραιώτισσα
Θυμάσαι Στην Ελλάδα
Μια Φισαρμόνικα Που Κλαίει – Live From Ιρό
Μ’ Ένα Παράπονο – Remastered 2005
Όνειρο – Λάιβ Φρομ Ηρώδειο Θέατρο / 1
Η Πόλις
Απόψε Μην Αργείς
Κι Αν Ο Αέρας Φυσά
Ο Άγιος Φεβρουάριος – Λάιβ Φρομ Ηρώ
Άπονη Καρδιά
Πρέβεζα
Στη Σμύρνη Και Στο Αϊβαλί – Live From Herodion Theatre, Athens / 1999
Το Σπίτι Στην Ανηφοριά – Λάιβ Φρομ Ηρώ
Είναι Παλιό Το Λιμάνι
Αυτά Τα Χέρια – From “Ένα Αστείο Κορίτσι”
Με Γνώρισες Φτωχόπαιδο
Πες Της Το Μ’ Ένα Γιουκαλίλι
Ο Χάρος Βγήκε Παγανιά – Λάιβ Φρομ Ηρώδει
Σ’ Έβλεπα Στα Μάτια – Remastered 2005
Κι Ύστερα Πάλι Λες
Stamatis Komninos – Live From Irodio Theatre, Athens / 1999
Στου Προφήτη Ηλία
Σαν Τον Τσε Γκεβάρα
Και Αν Φταίει Κανείς – Live From Ηρώδειο Theatre,
Στο Άγιον Όρος
Άλλος Για Χίο Τράβηξε – Live From Herodion Theatre, Athens / 1999
Ιχάμε Περιφάνια – Ρεμάστερντ 200
Πήρες Το Μεγάλο Δρόμο
Μακρινή της Αγάπης Ώρα
Η Σούστα Πήγαινε Μπροστά – Live From Herodion
Βρέχει Ο Θεός
Ένα Παλιό Ζεϊμπέκικο – Remastered 20
Μη Το Ψάχνεις… Δεν Πειράζει – Λάιβ Από Το Ωδ
Με Το Πρώτο Λεωφορείο
Κάποιο Τρένο – Remastered 2015
Ταξιδιώτης Του Πάδος – Live From Ηρώδειο Theatre
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη