Όνειρο – Λάιβ Φρομ Ηρώδειο Θέατρο / 1

Έχεις να πεις πολλά

το βλέπω στη ματιά σου

δεν σε γνωρίζω κι όμως

νιώθω την καρδιά σου

Σ’έχουν πληγώσει δεν μπορείς

φοβάσαι ν’αγαπήσεις

και σε πλανόδιους εραστές

δεν δίνεις εξηγήσεις

Άσε με να’ρθω κοντά σου

να σταθώ στη μοναξιά σου

δεν αξίζει να’σαι μόνη στη ζωή

Άσε με να’ρθώ μαζί σου

και θα λύσω τη σιωπή σου

τ’όνειρο να ζήσουμε μαζί

Έχεις να πεις πολλά

τ’ακούω στη σιωπή σου

δεν σε γνωρίζω κι όμως

νιώθω την ψυχή σου

Γύρνα την πλάτη στα παλιά

που σ’έκαναν να κλάψεις

με της αγάπης τα φτερά

ξανά για να πετάξεις

Άσε με να’ρθω κοντά σου

να σταθώ στη μοναξιά σου

δεν αξίζει να’σαι μόνη στη ζωή

Άσε με να’ρθώ μαζί σου

και θα λύσω τη σιωπή σου

τ’όνειρο να ζήσουμε μαζί