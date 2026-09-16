[Chorus: Lil Barty]

Ξέρεις ότι είμαι γνωστός και θ' ακούσεις πράγματα για εμένα

Εχθροί μου έχουνε απωθημένα

Θα θέλαν' να' ναι σαν εμένα

Θα θέλαν' να' χουνε εσένα

Μα όλοι τους και μόνοι μας το νούμερο ένα

Δεν ξέρουν τα μισά για μένα

Ζηλεύουνε το στυλ σου, το απαλό σου δέρμα

Είμαι star θα σε κάνω και σένα

[Verse 1: Lil Barty]

Η βία φέρνει βία, η εκδίκηση ουσία

Ο φόβος την ισορροπία, τα λεφτά την απληστία

Το ένα φέρνει τ' άλλο αλλά τι την ευτυχία

Μαζί μου δε θα έχεις ούτε μία απορία

Είμαι ο θεός τους περιμένουν ν' απαντήσω

Προσπαθούν όλη την ώρα κάτι να μου αποδείξουν

Θέλουν λίγη σημασία, δεν μπορούν να μ' απειλήσουν

Γι' αυτό όπου κι αν πάω με το δάχτυλο με δείχνουν

Το μόνο λάθος που έκανες είναι αυτό που δεν έκανες

Δε μου έλεγες τι σε πείραζε και το 'κρυβες

Θυμώνεις έχεις νεύρα χωρίς λόγο, κοίτα πως κατέληξες

Το παρελθόν μου, είναι γεμάτο μελανιές

Και τα γράφω σε τετράχωρες γραμμές, baby

[Chorus: Lil Barty]

Ξέρεις ότι είμαι γνωστός

Και θ' ακούσεις πράγματα για εμένα

Εχθροί μου έχουνε απωθημένα

Θα θέλαν' να' ναι σαν εμένα

Θα θέλαν' να' χουνε εσένα

Μα όλοι τους και μόνοι μας το νούμερο ένα

Δεν ξέρουν τα μισά για μένα

Ζηλεύουνε το στυλ σου, το απαλό σου δέρμα

Είμαι star θα σε κάνω και σένα

[Verse 2: FY]

Όταν σε είδα ήξερα ότι ήσουν challenge (challenge)

Ήξερα ότι δεν ήσουν σαν τις άλλες (no way)

Μ' έκανες να σβήνω να γράφω, μήπως πω κάτι λάθος (woah)

Και σε κάνω να θέλεις να με σνομπάρεις (eh)

Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει (θα γίνει)

Δεν μπορώ να σταματήσω (no)

Ξέρω τι θα γίνει αν τα παρατήσω

Μα όχι άμα συνεχίσω (sheesh)

Φοβάμαι μη γίνω ρεζίλι ('ζίλι)

Και μετά γελάν από πίσω (ha)

Ξέρεις πως κάνουν τα κορίτσια πλέον

Τα στέλνουν στις φίλες με screenshot

Μα όταν player mode on (on)

Πρέπει να της δείξω ότι είμαι smooth (FY)

Πρέπει να της δείξω ότι είμαι cool (way)

Ότι μπορεί να μ' εμπιστεύεται

Κι ότι πάντα θα 'χουμε μεταξύ μας κάτι να πούμε (get it)

Όλοι θέλουν να' ναι ενδιαφέροντες κι όχι να ενδιαφέρονται

Δεν τους νοιάζει το πως είναι, μόνο το πως φαίνεται

Όπως είναι nowadays αυτοί που διαφέρουνε

Είναι μονάχα αυτοί που ξέρουνε να φέρονται

[Chorus: Fy]

Ξέρεις ότι είμαι γνωστός

Και θ' ακούσεις πράγματα για εμένα

Εχθροί μου έχουνε απωθημένα

Θα θέλαν' να' ναι σαν εμένα

Θα θέλαν' να' χουνε εσένα

Μα όλοι τους και μόνοι μας το νούμερο ένα

Δεν ξέρουν τα μισά για μένα

Ζηλεύουνε το στυλ σου, το απαλό σου δέρμα

Είμαι star σε έχω κάνει και εσένα