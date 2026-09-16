Ότι Κι Αν Είσαι

Βουτάω βαθιά μεσ’των ματιών σου τον θλιμμένο πειρασμό

σ’αυτό το βλέμμα που ακόμα προσπαθώ να καταλάβω

Βουτάω βαθιά στης αγκαλιάς σου το κρυστάλλινο νερό

γίνομαι αέρας για να τρέξω να σε βρω να σε προλάβω

Ό,τι κι αν είσαι εγώ σε θέλω

για να με πάρεις μακριά απ’τα δεδομένα

από τα λίγα κι από τα συνηθισμένα να με γλιτώσεις

Ό,τι κι αν είσαι εγώ σε θέλω

για να μου δείξεις δυνατά κι απελπισμένα

πώς πολεμάνε δυο κορμιά αγαπημένα και να με σώσεις

Βουτάω βαθιά στα μυστικά σου που δεν έμαθα ποτέ

σ’όλα τα όχι που θα γίνουν τώρα ναι και δε φοβάμαι

Βουτάω βαθιά σ’αυτό το άγνωστο που εδώ με προκαλεί

στης μοναξιάς την επικίνδυνη στροφή μα δε φοβάμαι

Ό,τι κι αν είσαι εγώ σε θέλω

για να με πάρεις μακριά απ’τα δεδομένα

από τα λίγα κι από τα συνηθισμένα να με γλιτώσεις

Ό,τι κι αν είσαι εγώ σε θέλω

για να μου δείξεις δυνατά κι απελπισμένα

πώς πολεμάνε δυο κορμιά αγαπημένα και να με σώσεις