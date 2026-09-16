Άλμπουμ

Para Poly

Γιώργος Τσαλίκης

Κυκλοφόρησε το 2009
Λίστα Τραγουδιών
    Πάρα Πολύ (Rap Das Armas)
    Kerdises (Ucurum)
    Τα Καλύτερα Έρχονται
    Ψυχική Ταλαιπωρία
    Θέλω Απόψε
    Ξεχνά
    Φωτογραφίες
    Ότι Κι Αν Είσαι
    Χρώματα
    Σ’ Αγαπώ
    Κέρδισες (Ουτσουρούμ) – Album Version (Edited
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας τραγουδιστής με λευκό κοστούμι σε εξώφυλλο άλμπουμ με ομιχλώδες φόντο.
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Mono Logia
Τέσσερις άνδρες ντυμένοι στα λευκά με μουσικά όργανα για μουσική κυκλοφορία.
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Χristougenna Protoxronia… Mia Χara!
Δύο άνδρες με μαύρα ρούχα και γυαλιά ηλίου ποζάρουν σε παραλία για εξώφυλλο τραγουδιού.
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2 Mantalakia
Τέσσερις άνδρες με κοστούμια και γυαλιά ηλίου σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Amartiste
Κοντινό πλάνο άνδρα με μπλε μάτια και το δάχτυλο στα χείλη σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2024
Paramilas